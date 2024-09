Cartelli stradali in pessimo stato: "È in gioco l’incolumità pubblica"

Circolando sulle strade extra-urbane del territorio comunale di Lugo e dei comuni limitrofi capita di imbattersi in segnali stradali ammalorati, spesso non visibile o che ha subito danneggiamenti. Un fenomeno che in non pochi casi è riscontrabile da anni e non solo, come sarebbe lecito pensare, a seguito dei devastanti eventi meteo dello scorso anno, vale a dire le alluvioni di maggio e il successivo tornado che un paio di mesi dopo flagellò una striscia di territorio compreso tra Voltana e Savarna, passando per Chiesanuova di Voltana, Taglio Corelli e parte di Alfonsine, con incredibili raffiche che raggiunsero ‘punte’ addirittura prossime ai 280-300 chilometri orari. Alla luce di questo scenario sono diversi gli utenti che ritengono che sia necessaria una maggiore cura e manutenzione mediante l’allestimento di nuova cartellonistica.

Sull’argomento ‘segnaletica e sicurezza stradale’ interviene anche l’associazione Per la Buona Politica, sottolineando "quanto l’azione di degrado degli agenti atmosferici, la normale usura del tempo, gli atti vandalici o altro, sono elementi – osserva Silvano Verlicchi, ‘storico’ esponente e attuale presidente onorario del movimento civico, in consiglio comunale nella passata legislatura e da tempo attivo sul territorio – che ogni amministrazione pubblica deve monitorare per adottare i provvedimenti necessari e conseguenti. La normativa che disciplina la materia prevede che sia l’ente locale gestore della manutenzione sulla segnaletica verticale e orizzontale a intervenire operativamente a salvaguardia della pubblica incolumità. L’articolo 38 del Codice della strada stabilisce, al comma 7, che ‘la segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza, deve essere sostituita o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata’. In questa norma di legge si afferma quindi il principio della responsabilità dell’ente locale proprietario delle strade, in quanto una insufficiente segnaletica può indurre l’utente all’errore o a comportamenti scorretti".

Per quanto evidenziato e per l’approssimarsi della stagione fredda, il movimento civico presieduto da Grazia Massarenti chiede all’amministrazione comunale di Lugo di "attuare un attento monitoraggio e controllo tecnico così come previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice della strada", nonché di "programmare e attuare gli interventi necessari finalizzati al ripristino delle condizioni di perfetta visibilità".

Conclude Verlicchi: "Riteniamo che tutti i segnali stradali debbano essere ben visibili e percepiti tempestivamente, letti correttamente e in tempo utile, perché l’efficienza e la sicurezza della circolazione dipendono dalla qualità delle informazioni che vengono trasmesse a ogni utente della strada".

Luigi Scardovi