Cartoline da New York. Pubblicato negli Usa il libro di Marco Vacchi

È uscito in questi giorni negli Usa il secondo libro fotografico del ravennate Marco Vacchi, fotografo ritrattista operativo da oltre dieci anni a New York sui fronti della moda, del cinema, dell’arte, notissimo nella Grande Mela anche per il suo secondo lavoro, imprenditore di successo nel campo dei wine bar e coffe shop tanto da meritarsi il titolo, sul New York Times, di ‘re del caffè’. Il libro, che ha titolo ‘Statuesque’ e ospita un’introduzione a firma del premio Pulitzer e critico d’arte del Times Magazine, Jerry Saltz, sarà disponibile nella galleria bolognese ‘Magazzeno Art Gaze’ e nella main section di Arte Fiera che si apre a Bologna dal 7 al 9 febbraio. E a New York, alla One art space, nel quartiere Tribeca di Manhattan, è in allestimento una mostra relativa al libro, curata da Beatrice Caprioli, consulente d’arte bolognese da anni trapiantata nella Grande Mela.

Spiega Marco Vacchi: "Statuesque è il risultato di un progetto fotografico che coinvolge 40 fra modelle e modelli professionali, la cui realizzazione si è sviluppata in un anno e mezzo: modelle e modelli si presentano dipinti completamente di vernice bianca e vestiti con una toga come per plasmarsi in statua pietrificata. Ogni soggetto è fotografato in due versioni, una classica, in posa statuaria con un punto di luce che ricorda la classicità e la profondità di Caravaggio, e l’altra invece moderna, diciamo pop, cambiando i fondali della foto, dando un senso molto più soave al tutto, come se la statua avesse un giorno libero a settimana e vive il suo giorno libero come facciamo tutti, e quindi ci sono statue che mangiano una pizza o fumano una sigaretta oppure si fanno un selfie davanti a una piazza di Praga, indossano lingerie, suonano la chitarra e via dicendo. Va da sé che il progetto non sarebbe stato possibile realizzarlo senza l’opera di persone come le truccatrici professionali Carla Tersini e Annette Bragas".

Marco Vacchi è approdato a New York nel 2013. Dopo aver frequentato per cinque anni il Professional institute of art a Manhattan divenne assistente di vari fotografi di moda e celebrità, fra cui l’italiano Michele Civelli ed Alexi Lubomirski; nel 2015 ha aperto lo studio a Chelsea e da allora lavora per molte agenzie fra cui Crawford Models e per molti magazines, fra cui Vogue America, Vogue Italia, Rebel Magazine, per attori come Robert de Niro, Jeff Bridges, Kerry Washington, Alec Baldwin e per prestigiosi marchi come Bulgari e Victoria’s Street.

Alec Baldwin è poi diventato suo socio nell’attività imprenditoriale che Marco Vacchi ha avviato, parallelamente a quella di fotografo, sul fronte dei coffee shop e dei wine bar. Ne ha aperti quattro a New York e ne sta avviando altri: nel 2021, proprio per questa sua attività, ricevette il ‘New York Empire Award’, prestigioso riconoscimento Usa per imprenditori di successo.

Carlo Raggi