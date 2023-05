Cartone ondulato, stati generali al Palace

Grandi imprenditori e manager al Palace Hotel. Si terranno domani e sabato a Milano Marittima gli ‘stati generali’ del cartone ondulato, packaging green per eccellenza per numerosi prodotti dal cibo alle spedizioni dell’e-commerce. Il comparto con più di 4 miliardi di fatturato è un cardine dell’industria italiana.

Alla due giorni partecipano come relatori, fra gli altri, Guido Barilla (presidente Gruppo Barilla), Alberto Marenghi (vice presidente Confindustria), Francesco Pugliese (A Conad). L’evento è organizzato da Gifco (Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato), il gruppo di specializzazione aderente ad Assografici (Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici) che ha organizzato il meeting annuale di bilancio delle attività svolte nel 2022. Conta 52 soci produttori, 279 soci trasformatori e 58 soci simpatizzanti e circa il 62% della produzione di cartone ondulato italiano è realizzato da imprese sue associate.

"Il cartone ondulato è protagonista indiscusso nel mondo del packaging ed è una confezione primaria nel settore alimentare – esordisce Fausto Ferretti, presidente di Gifco –. È l’imballaggio green per eccellenza, ideale per la spedizione dei beni acquistati online, con un ruolo fondamentale nella valorizzazione dell’export e nella competitività del prodotto made in Italy".

Un cartone le cui materie prime provengono quasi esclusivamente da foreste certificate e gestite in modo responsabile – spiegano da Gifco – : dai Paesi scandinavi, dal Canada o dagli Stati Uniti, i più ricchi di legname. "In Italia manca la materia prima, ma siamo leader in Europa in fatto di riciclo – continua il presidente di Gifco –. Ogni anno infatti 8,5 imballaggi cellulosici su 10 vengono riciclati e trasformati così in materia prima seconda, mentre 9 su 10 vengono avviati a recupero. E l’80% del cartone ondulato legato al mondo dell’imballaggio è composto da fibra proveniente dal macero".

Domani ad aprire i lavori del convegno, alle 14.30, sarà il presidente Fausto Ferretti. Si parlerà quindi dello stato tecnologico del settore con Gianluca Berrettini e Marco Bertola del gruppo Fosber e con Ralf Schiffmann di Göpfert (trasformazione).

A seguire Marvin Moehle, senior product & strategy manager del gruppo Mondi, farà una panoramica sul mercato internazionale del packaging cellulosico.

Si parlerà anche del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi con Eleni Despotou, direttore generale di Fefco. A chiudere i lavori della prima giornata sarà Roberto Di Molfetta, vice direttore e responsabile dell’area riciclo e recupero di Comieco, che parlerà del sistema riciclo di imballaggi in Italia.

Sabato nella mattinata si terrà una tavola rotonda dal taglio prettamente economico a cui parteciperanno Guido Barilla, presidente del Gruppo Barilla, Gianluca Castellini, Ceo di Smurfit Kappa Italia, Giampiero Maioli, Ceo di Crédit Agricole Italia, Alberto Marenghi, vice presidente di Confindustria, Francesco Pugliese, Ceo di Conad e Federico Visconti, Rettore LIUC – Università Cattaneo. Modera Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24.