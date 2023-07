Cas e Cis, disposti 1.100 pagamenti

A seguito dei primi pagamenti già disposti – oltre 1.100 – nell’ambito dei contributi legati all’emergenza alluvione nel territorio della Romagna Faentina, sono aumentate le richieste di informazioni. Per far fronte all’esigenza, i cittadini dei sei comuni dell’Unione possono contattare lo 0546.691313 – attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 – e richiedere all’operatore informazioni sulle domande di contributo. Nei casi di domande incomplete, verifica dei dati o rigetto della domanda di contributo, i cittadini interessati saranno invece contattati direttamente dall’ufficio che si occupa dell’istruttoria, via telefono oppure con comunicazione scritta.

Nel territorio dell’Unione sono pervenute ad oggi oltre 7.300 domande di contributo: 2.400 per l’autonoma sistemazione e 4.900 per il contributo di sostegno immediato.