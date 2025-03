Al via i lavori alla Casa della Comunità di Bagnacavallo

Bagnacavallo (Ravenna), 7 marzo 2025 - Sono partiti i lavori alla Casa della Comunità di Bagnacavallo. Lo stabile di via Vittorio Veneto 8 sarà sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria. In particolare, è prevista la sostituzione o il restauro degli infissi più vecchi, il rifacimento di quattro bagni, una nuova pavimentazione al piano terra e la ritinteggiatura di alcuni locali. I lavori, finanziati dal Pnrr per un importo complessivo di 150mila euro, partiranno lunedì 10 marzo con la sostituzione degli infissi al primo piano. Gran parte degli interventi sono stati programmati in modo da non intaccare la regolarità dei servizi, quando non sarà possibile si provvederà a trasferire temporaneamente le attività in altri locali della Casa della Comunità, comunicandolo preventivamente all'utenza.

I lavori proseguiranno per fasi e si concluderanno entro il 31 luglio di quest’anno. Questo importante intervento segue quello appena concluso nella Casa della Comunità di Alfonsine, dove, grazie a 100mila euro, sempre di fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, è stato possibile intervenire sui locali al piano terra e sull'area esterna dell’edificio, sostituendo il cappotto ammalorato sulla facciata di via Reale e sulla porzione che affaccia sul cortile interno e consentendo il trasferimento del Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili ‘Galassia’.