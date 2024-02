Casa del Volontariato. Oggi l’appuntamento ’Dall’io al noi!’

In programma oggi l’incontro formativo ’Dall’io al noi! Perché e come le relazioni tra pari sono vita’. L’incontro/laboratorio aperto alla cittadinanza è parte del progetto in rete Sinergie. L’arte di recuperare comunità, luoghi e oggetti e si svolgerà dalle 15 alle 17,30 presso la Casa del Volontariato, in via Villafranca 8/b. Sarà un’opportunità di partecipazione per ri-conoscersi, condurrà Carlo Pantaleo, Formatore e Coordinatore di progetti sociali generativi. Gli altri appuntamenti si terranno i martedì 19 marzo e il 16 aprile sempre alla Cassa del Volontariato di Cervia, stesso orario. Tramite confronto, esercizi e osservazioni riflessive si verrà introdotti al vivere e promuovere buone relazioni, un’arte necessaria per una società a misura di persona. Info: bancadeltempodicervia@gmail.com o al 335/7323804.