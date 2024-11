Casa del Volontariato . Riconfermata la dirigenza

È stata riconfermata la dirigenza della casa del Volontariato di Cervia. In particolare dopo alcune riflessioni e valutazioni, all’unanimità sono state riconfermate le seguenti cariche: Luigi Nori presidente; Aristide Savelli e Giuseppe Della Casa vicepresidenti. Inoltre a Sabrina Cereda è stato affidato l’incarico di seguire la parte grafica e pubblicitaria sui social avvalendosi di un collaboratore da definire.

Ad Antonio Migani, Alessandro Marchi, oltre a che Nori, coadiuvati da collaboratori quali Anna Rita Mazza e Franco Onofri, è stato affidato l’incarico di seguire i vari operatori che agiscono all’interno della Casa del Volontariato come Lpu (lavori socialmente utili). È stata confermata la collaborazione di Mazza per la gestione a livello di logistica delle necessità della Casa. È stato deciso poi di dare inizio il prima possibile ai lavori della muretta a monte del cortile dell’edificio. Da ultimo è stata attribuita personalità giuridica all’ente per autofinanziare la sede.

Inaugurata il 5 ottobre 2019, la Casa del Volontariato è uno stabile di 300 me tri quadri coperti con uffici, salette e una sala convegni su un lotto di 3.600 metri quadri: un fabbricato in legno ecosostenibile di classe A4 plus per un costo di circa 300 mila euro con tempistiche pari a 5 mesi e 5 giorni di lavoro dall’apertura del cantiere, secondo quanto riferito nel sito dedicato.

L’edificio si trova in via Villafranca 8b. Un progetto realizzato grazie all’impegno di tutti gli attori coinvolti: dai volontari del coordinamento alle varie associazioni che aderiscono fino agli amministratori pubblici che si sono avvicendati nel tempo. Con una caratteristica: tutte le associazioni, nella Casa possono avere la sede legale, un recapito, fare arrivare la loro posta; possono inoltre autorizzare a ritirare anche le raccomandate. Gli uffici sono a disposizione su prenotazione.