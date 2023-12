Casa della comunità all’ex acetificio. Lavori al via tra febbraio e marzo

La realizzazione della casa della comunità si avvicina. L’inizio lavori è previsto fra febbraio e marzo 2024, come da cronoprogramma in linea con le scadenze previste dal Pnrr che sostiene economicamente il progetto. Il costo dell’intera opera è pari infatti a 2.279.033 euro di cui 1.700.000 messi a disposizione dal Piano nazione di Ripresa e Resilienza. Il cantiere proseguirà, nell’area dell’ex acetificio Venturi, a fianco di via Piano Caricatore e del nuovo Conad, fino alla fine del 2025. Poi, dopo la fase di collaudo, la casa della comunità, potrà entrare in funzione nella primavera del 2026. Il lotto sul quale il servizio si estende è pari a 1.062 metri quadrati. La superficie occupata da ambulatori, uffici e altro sarà di 1.423 metri quadrati disposti su due piani. I lavori sono stati affidati all’impresa Sac (Società Appalti Costruzioni) Spa di Roma, tramite gara di appalto. Al momento sono in corso la progettazione esecutiva e, contestualmente, la verifica della stessa svolta dal personale interno all’ufficio tecnico dell’Ausl Romagna, titolare del finanziamento e della supervisione degli interventi.

"Dall’analisi dei dati del profilo di salute e considerando l’organizzazione attuale della medicina territoriale nel Comune di Lugo – spiegano dall’Azienda sanitaria – la prima necessità individuata è quella di organizzare un polo ambulatoriale territoriale infermieristico e medico specialistico, funzionalmente collegato con tutti i medici di Medicina generale operanti nel Comune di Lugo a cui potranno rivolgersi i cittadini. Come elemento di innovazione in ottemperanza alle ‘Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie per la riorganizzazione della Rete dell’Emergenza Urgenza in Emilia Romagna- prima fase attuativa-anno 2023’ – continuano – verrà inserito nella progettazione il Centro AssistenzaUrgenza (Cau) e gli spazi per la figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità". I servizi disponibili all’interno della casa della comunità saranno quindi i seguenti: area accoglienza con front office e back office, Centro Assistenza Urgenza (Cau) con apertura prevista di 12 ore 7 giorni su 7, ambulatorio infermieristico prestazionale, ambulatorio presa in carico patologia cronica, ambulatorio infermieri di famiglia e ambulatorio polispecialistico attrezzato anche con strumenti per telemedicina. Sarà inoltre presente un ambulatorio condiviso con la medicina generale a disposizione di tutti i medici nel Nucleo di Cure Primarie L4 di Lugo per attività di visite, breefing, incontri con i pazienti da orientare ai servizi infermieristici e/o per incontri con l’equipe della Casa della Comunità (CdC). Tutti i servizi troveranno spazio al piano terra della casa della comunità. Gli ambulatori dei medici di Medicina generale saranno collocati al primo piano che sarà realizzato in una fase successiva.

Monia Savioli