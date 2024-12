Casa della comunità, c’è l’open day

Sabato 14 dicembre dalle 9.30 alle 13 in via F.lli Cardinali Cicognani 76 si terrà l’open day della Casa della comunità di Brisighella. Nella prima parte della mattinata verranno presentati il progetto Casa community lab, il profilo di salute e l’infermiere di famiglia e comunità. Poi, dalle 10.30, gli operatori della struttura e le associazioni forniranno materiale informativo e saranno a disposizione per qualsiasi bisogno di salute. Sarà anche possibile partecipare a una visita guidata per piccoli gruppi nella chiesa di San Bernardo.