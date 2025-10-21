Casa della comunità in Darsena. Corsa per attivarla in cinque mesi

Il tempo stringe. Si corre per completare i lavori per realizzare la Casa della comunità in Darsena: il cantiere è nei tempi, ma tutto deve essere pronto entro pochi mesi. A marzo del 2026 infatti la struttura deve entrare in funzione, pena la perdita del maxi finanziamento Pnrr da 13 milioni di euro. "Hanno completato le strutture, ora stanno lavorando all’involucro dell’edificio – dice Francesca Luzi, direttrice dell’unità operativa delle attività tecniche dell’Ausl Romagna a Ravenna – e ultimamente hanno accelerato. È impegnativo, ma confidiamo che possano rispettare i target imposti. Certo, l’obiettivo è abbastanza ambizioso. Ora stanno arrivando i primi impiantisti per fare i collegamenti, gli impianti e le finiture. Più ditte potranno lavorare in simultanea: l’edificio ha tre livelli e quindi si può lavorare in contemporanea su aspetti diversi. Fondamentale è il ruolo del capocantiere, perché serve grande organizzazione per operare su più fronti". L’Ausl sta già pensando anche all’arredo degli spazi, per velocizzare questa fase: "Stiamo guardando anche ad aspetti più di dettaglio, come l’organizzazione degli spazi, i locali, i colori… Così da anticipare il più possibile le scelte e procedere spediti – prosegue Luzi –. Per l’ala dell’ospedale di comunità al secondo piano, ad esempio, vogliamo riprendere lo stile dell’ospedale di comunità di Russi, in modo da seguire una linea comune".

I lavori per la Casa della comunità della Darsena, tra via Antica Milizia, via Stradone e via Montagnana, sono iniziati a luglio del 2024, in ritardo rispetto ai programmi iniziali che prevedevano di partire a settembre dell’anno prima, a causa di problemi con la ditta. L’edificio sarà grande 5.500 metri quadrati costruiti ex novo e all’interno troveranno spazio una ventina di ambulatori di medicina generale e altri per le visite specialistiche, l’ospedale di comunità con 20 posti letto (che ora è ospitato in locali messi a disposizione dalla clinica San Francesco) e il servizio Cup. A causa dell’inflazione purtroppo i 13 milioni ottenuti dal Pnrr non sono più sufficienti a coprire le spese per tutti gli spazi che erano stati progettati inizialmente, e per questo 1.200 metri quadrati resteranno a grezzo, senza pavimenti e finiture, in attesa di altri fondi in futuro.

Sono diversi i progetti finanziati dal Pnrr messi in cantiere dall’Ausl Romagna. I lavori per la Casa della comunità di Russi sono finiti a luglio, mentre a Cervia è già operativo il servizio per la dialisi mentre la zona della Medicina riabilitativa si prevede che sarà pronta entro gennaio. Entro giugno dovranno invece essere completati i lavori di miglioramento sismico degli ospedali di Ravenna e di Lugo. Il nuovo Pronto soccorso del Santa Maria delle Croci è già attivo, ma manca la zona dei codici rossi che sarà completata entro l’anno. Legato a quel progetto c’è la creazione di 8 posti letto ‘staffabili’ per la Terapia intensiva: ovvero grazie al cantiere sono stati predisposti, in modo che possano essere attivati velocemente in caso di pandemia.

Sara Servadei