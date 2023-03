"Casa della Comunità, la strada da seguire"

di Filippo Donati "È stata una delle prime Case della Salute in Emilia Romagna e ora è tra le prime a caratterizzarsi come Casa della Comunità". È con queste parole che l’assessore regionale Raffaele Donini ha presentato ieri nella sala del municipio di Castel Bolognese le attività della Casa della Comunità della valle del Senio, che diventerà il punto di riferimento a livello sanitario per una popolazione di 22mila abitanti, affiancata dai tre spoke disseminati nei territori rispettivamente a Riolo Terme, Solarolo e Casola Valsenio. Insieme a Donini, oltre al direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori, c’erano non a caso i sindaci dei quattro comuni Luca Della Godenza, Federica Malavolti, Giorgio Sagrini e Stefano Briccolani. A entrare nel dettaglio delle attività della Casa della Comunità sono state, per l’Ausl Romagna, le dottoresse Raffaella Angelini e Donatina Cilla, rispettivamente a capo del dipartimento Sanità pubblica e del distretto sanitario faentino: la struttura progettata a inizio Ottocento dall’architetto Giovanni Antonio Antolini vedrà completati entro il 2025 gli interventi finanziati dal Pnrr, mentre una prima parte delle operazioni relative all’anticendio, agli infissi e all’impiantistica sono in corso e altri saranno assegnati entro quest’anno. I finanziamenti sono di 100mila euro dal Pnrr e 340mila dalla...