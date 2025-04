Casa della salute di Russi. Sabato l’Open day per conoscerla

Sabato la Casa della salute di Russi torna a presentarsi alla cittadinanza con un Open day. Dalle 9 alle 18 nell’ex ospedale al mattino, nella vicina ex chiesa in Albis (in piazza Farini) sono in programma incontri e iniziative volte a far conoscere i servizi sanitari del territorio, e a promuovere uno stile di vita sano. "Una giornata di informazione per i cittadini – spiega la sindaca Valentina Palli – perché anche se la casa della salute è aperta da anni, molti non ne conoscono tutti i servizi, ovvero li scoprono quando ne hanno necessità. Ma capita ad esempio, che cittadine di Russi si rivolgano al Consultorio di Ravenna, ignorando il fatto che possono ricevere assistenza ginecologica e ostetrica anche a Russi. Cosi come non è noto che la nostra Casa della salute è sede di un centro di neuropsichiatria infantile interdistrettuale".

La Casa della salute a Russi, una delle prime della provincia fu inaugurata nel marzo del 2013, e ha sede come noto nei locali dell’ex ospedale, dove da allora hanno i loro ambulatori i medici di famiglia e il pediatra del territorio, il Cup, servizi di assistenza infermieristica e anche diversi ambulatori di medici specialisti. Qui si somministrano le vaccinazioni ‘standard’ anche per gli adulti e gli infermieri assistono secondo le prescrizioni dei medici di famiglia, pazienti cronici, come chi soffre di diabete, ipertensione e altro.

"Un open day con cui noi e l’Asl intendiamo far conoscere quanti e quali servizi sanitari sono accessibili qui, nella casa della salute si tratta di un’informazione alla cittadinanza. Un momento di informazione su vaccini, prevenzione, si parlerà di ictus, e saranno presentati i percorsi Alzheimer le attività di supporto ai malati e ai loro famigliari. Sarà possibile anche vaccinarsi per l’antitetanica e antipneumococcica il e chiedere chiarimenti su prevenzione e servizi. Sarà presentata la figura dell’infermiere di comunità, già presente in alcune case della salute".

Occorre invece aspettare giugno per l’inaugurazione dell’ospedale di comunità, o Osco. I lavori volgono al termine, ma occorrono gli arredi e si debbono definire gli accordi coi medici di famiglia a cui sarà affidata la supervisione dei pazienti, una ventina i posti letto, dove potranno essere ricoverati pazienti, che necessitino di assistenza e osservazione sanitaria che possono essere date efficacemente al fuori di un reparto per acuti. Per l’occasione piazza Farini sarà vietata alle auto. La mattina gli appuntamenti sono nell’ex ospedale, mentre nel pomeriggio dalle 15 nell’ex chiesa in Albis interverranno dirigenti dell’Asl; stand del volontariato in piazza Farini.

Claudia Liverani