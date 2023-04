Casa della salute in Darsena Inflazione, i fondi non bastano Il progetto si ridimensiona

Doveva essere grande 6.500 metri quadrati, ma si fermerà a 5.000. La scure dell’inflazione si è abbattuta anche sulla Casa della salute in Darsena (ribattezzata ’Casa di comunità’), il maxi progetto finanziato dal Pnrr con 11,2 milioni di euro e che sorgerà in zona Poggi nel 2026. L’aumento dei costi ha infatti costretto i vertici Ausl a rivedere il progetto: con i prezzi attuali i cospicui fondi in arrivo non permettono più di fare tutto ciò che era stato preventivato un anno fa. La stessa cosa era già successa al progetto per il nuovo Pronto soccorso, per il quale è stato necessario rinunciare a un piano della nuova palazzina che avrebbe dovuto contenere dei posti letto in più per la Terapia intensiva. Anche stavolta, come in quel caso, l’Ausl sposta la realizzazione di alcuni locali a un futuro incerto (ovvero, non finanziato) nella speranza di trovare altri fondi. E così il nuovo Consultorio e la Pediatria di comunità si spostano dalla ’fase 1’, finanziata dal Pnrr, alla ’fase 2’. "La ’fase 1’ si concentra ora sulla Casa della della comunità, le cure, primarie, l’Ospedale di comunità e i servizi specialistici – spiega Roberta Mazzoni, direttrice del distretto sanitario di Ravenna –. Ci sarà poi una ’fase 2’ in cui realizzeremo il Consultorio famigliare e la Pediatria di comunità, oltre allo spazio per le associazioni. Abbiamo dovuto rideterminare il progetto così. Per noi il progetto continua a essere un’unica cosa, ma in questo momento la fase 2 non è finanziata. Perseguiremo l’obiettivo e troveremo soluzioni alternative". Il progetto infatti si compone di due palazzine collegate tra di loro: per ora si realizza la prima, grande 5.000 metri quadrati. All’interno ci saranno venti posti letto di Ospedale di comunità, che verranno trasferiti dalla clinica San Francesco, e un ampio spazio per le cure primarie: si prevedono 20 ambulatori per i medici di base.

Nel secondo stralcio, oltre al Consultorio e alla Pediatria di comunità, erano già previsti anche spazi per la riabilitazione, tra cui una palestra.

"In questi giorni si dicute tanto di restituire parte delle risorse del Pnrr – ha commentato ieri il sindaco Michele de Pascale alla cerimonia di inaugurazione dell’Ospedale di comunità –, la Casa della salute della Darsena purtroppo ha subito in fase di progettazione un ridimensionamento, perché rispetto a quanto era stato stanziato all’inizio si riesce a fare di meno. Se invece di restituirle avanzassero risorse per completare la realizzazione non sarebbe una brutta scelta".

I lavori per la Casa della salute in Darsena partiranno a settembre.

Sara Servadei