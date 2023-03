Casa della salute in Darsena, lavori a settembre

Un ’piccolo ospedale’ e una struttura piena di servizi, che sorgerà ex novo nel quartiere Poggi, nella zona di via Antica Milizia accanto al parco Cesarea. La Casa della salute e ospedale di comunità della Darsena è un maxi investimento da 11 milioni che comprenderà 20 posti letto, ambulatori dei medici di base, psicologi, assistenti sociali, personale infermieristico, polo radiologico, consulenze specialistiche, una palestra e spazi per la riabilitazione. La superficie complessiva sarà di 6.500 metri quadrati e l’area, messa a disposizione dal Comune, è stata ritenuta strategica dall’Ausl per la sua posizione: è abbastanza lontana dal Cmp e si pone così a servizio di una porzione diversa di popolazione, in modo da creare due poli di sanità territoriale in città. Il progetto vale ben 11,2 milioni di euro, finanziati grazie al Pnrr. I tempi sono quindi quelli definiti per tutte le opere legate a questi fondi: la fine del cantiere è fissata per marzo 2026.

I lavori saranno imponenti e lunghi: la partenza è prevista per il mese di settembre, in ritardo rispetto alle previsioni di un anno fa nelle quali si puntava ad avviare il cantiere già tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Il cantiere durerà quindi circa due anni e mezzo, entro i quali tutto dovrà concludersi: i tempi dei bandi del Pnrr non sono derogabili e per i tanti interventi messi in programma sul territorio (considerando anche la mole di lavoro amministrativo e burocratico, le difficoltà nel trovare imprese edili che non siano già oberate che eseguano gli appalti e il reperimento dei materiali), sarà per tutti una corsa contro il tempo.

L’ospedale di comunità della Darsena raccoglierà il testimone della struttura ora in corso di allestimento all’interno della clinica privata San Francesco, con un numero simile per quanto riguarda i posti letto (da 24 si passerà a 20) e gli stessi criteri di accesso: anche in questo caso infatti l’obiettivo sarà alleggerire il carico di pazienti che pesa sull’ospedale, accogliendo i ricoverati del Santa Maria delle Croci che hanno ancora bisogno di assistenza prima delle dimissioni ma che al contempo non si trovano più nella fase acuta della malattia.

La necessità di posti letto e di assistenza, del resto, è destinata a scontrarsi sempre di più negli anni a venire con il progressivo invecchiamento della popolazione, che statisticamente porterà a una maggiore presenza di persone bisognose dei servizi sanitari.