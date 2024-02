Casa delle Farfalle: la promozione. Ora gli interventi

La Casa delle Farfalle entra ufficialmente a far parte dei musei accreditati al Sistema museale Emilia-Romagna e al Sistema Museale Nazionale. Per ottenere questo importante riconoscimento, seguito (positivo) della candidatura promossa da Atlantide, cooperativa che gestisce la struttura da 22 anni, e dal Comune di Cervia, è necessario l’adeguamento a una serie di standard che misurano obiettivi di miglioramento in tre ambiti rilevanti: comunicazione e rapporti con il territorio, collezioni, organizzazione. "Il museo è il luogo della conservazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio, che a Casa delle Farfalle si declina in conservazione della biodiversità – sottolinea Chiara Tiozzi, responsabile di Casa delle Farfalle –. Il nostro obiettivo è proprio diventare un punto di riferimento per la divulgazione di tutti i temi legati alla conservazione della biodiversità. Questo parco tematico è infatti un luogo vocato all’approfondimento delle scienze e della natura, dove scoprire l’importanza della biodiversità e della sua tutela, dove fare un viaggio nel misterioso e affascinante mondo degli insetti".

Da tempo Casa delle Farfalle opera secondo questi standard, con particolare attenzione agli aspetti divulgativi nei confronti delle scuole, attraverso le tante proposte educative, delle università, grazie ad attive collaborazioni con gli atenei per l’accoglienza di studenti in tirocinio, e con altre realtà del territorio per lo sviluppo di progetti mirati al miglioramento dei percorsi inclusivi. Sono inoltre tante le collaborazioni con associazioni e aziende per la realizzazione di eventi e iniziative volte alla conoscenza della biodiversità locale e al rispetto dell’ambiente. Non meno importanti le collaborazioni con Cervia In e gli hotel del territorio per promuovere la struttura e il turismo esperienziale di qualità. Il museo deve inoltre possedere uno statuto e/o un regolamento, punto di riferimento per l’organizzazione e il funzionamento della struttura e per orientarne l’attività. "Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per l’ottenimento, da parte della Casa delle Farfalle, di un riconoscimento così importante, che premia l’alta qualità del lavoro svolto dal soggetto gestore in tutti questi anni", dichiara l’assessore alla cultura Cesare Zavatta. Sul territorio "si conferma la presenza di un partner d’eccellenza per il sistema scolastico locale e l’istruzione universitaria e di un riferimento importante per incrementare l’offerta di quel turismo esperienziale già presente sul nostro territorio e sempre più richiesto da chi viaggia".

Ilaria Bedeschi