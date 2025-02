"Casa di Comunità pronta entro marzo 2026"

Mezzi pesanti e operai sono al lavoro al centro fieristico di via Risorgimento. Il padiglione A è stato definitivamente abbattuto e proprio in quello spazio che oggi si presenta come un conglomerato di terra movimentata in cui sono in corso gli scavi entro un anno dovrà essere operativa la nuova Casa di Comunità di Faenza. A relazionare sull’importante intervento in capo ad Ausl Romagna, finanziato dal Pnrr con risorse pari a 2 milioni e 184mila euro, è la direttrice del distretto di Faenza Donatina Cilla: "È stato completato l’abbattimento del padiglione del centro fieristico ed ora si sta procedendo con gli scavi per le fondamenta del nuovo edificio". Da progetto "abbiamo la costruzione e realizzazione di 400metri quadri che ospiteranno la nuova Casa di Comunità, la cui operatività è prevista entro marzo del 2026". I tempi infatti sono quelli indicati dallo stesso Pnrr. "Anche se i tempi sono serrati il servizio tecnico mi ha assicurato che le tempistiche di realizzazione sono rispettate". In origine il progetto prevedeva la realizzazione di una struttura da 800 metri quadri, su due piani ma negli anni scorsi il sensibile aumento dei costi delle materie prime ha costretto alla revisione. In questo senso, nonostante gli ultimi aggiornamenti dei prezziari, "non si registrano aumenti rilevanti e siamo in grado di realizzare i 400 metri quadri del piano terra, più il grezzo del primo piano".

Sarà quindi probabilmente demandato ad un momento successivo, e comunque dopo l’inaugurazione della Casa di Comunità al pian terreno, il reperimento e lo stanziamento delle risorse necessarie per concludere i lavori al primo piano e rendere operativa anche quella porzione di fabbricato. Nel frattempo sul piano organizzativo, ferme restando le valutazioni sui possibili sviluppi della riforma della medicina generale, sono in via di definizione le integrazioni dei servizi che la Casa di Comunità offrirà agli utenti. Come previsto e già attuato in altre strutture, il polo in via Risorgimento conterà gli ambulatori per i medici di medicina generale, almeno sei. Inoltre, sempre legate all’integrazione dei servizi si sta ragionando anche sulle novità previste: "Per esempio sull’infermiere di comunità e di famiglia, l’intersezione con le centrali operative territoriali, la definizione del punto unico di accesso. Stiamo ragionando sulla Casa di Comunità di Faenza affinché quando sarà pronta ci sia un’integrazione effettiva". La proposta progettuale d’altro canto configura la Casa di Comunità urbana Hub, quella del centro fieristico, prevedendo un polo ‘spoke’ presso il complesso attuale Faenza Centro Nord ‘la Filanda’, già sede dedicata ai servizi per il benessere della donna, maternità ed infanzia. Le funzioni della Casa di Comunità saranno atte a garantire l’accesso unitario e integrato dell’assistenza sanitaria, sociosanitaria e socio assistenziale in un luogo prossimo, visibile e facilmente raggiungibile dalla popolazione di Faenza nonché la traduzione in offerta di servizi della lettura e valutazione dei bisogni, come da profilo epidemiologico ed accompagnamento alla risposta più appropriata attraverso la realizzazione di reti che nella comunità sono in grado di intercettare più precocemente forme di disagio. Anche per questo è prevista l’attivazione di percorsi di cura multidisciplinari e multiprofessionali in particolare a favore della fascia di popolazione più fragile, con l’obiettivo di favorire l’orientamento verso i servizi della rete territoriale caratterizzata da una più forte integrazione con i servizi sociali distrettuali, la partecipazione delle comunità locali, delle associazioni di cittadini e dei caregiver.

Damiano Ventura