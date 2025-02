Casa di comunità: "Sostenete il Centro dialisi"

Proseguono le attività a favore della Casa di comunità di Cervia per implementare il Centro dialisi. Dopo i 4.000 euro donati dalla cooperativa San Vitale, e raccolti a gennaio, in occasione della cena per festeggiare un anno dalla nascita di ‘Cucina Sorriso’, ora a chiamare a raccolta i benefattori e a chiedere aiuto è il Coordinamento del volontariato di Cervia con il progetto ‘Insieme per la dialisi’.

Il Coordinamento del volontariato di Cervia, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e dell’Ausl Romagna, si impegna nella raccolta fondi di 60.000 euro da destinare alla Casa di Comunità di Cervia con l’obiettivo di acquistare attrezzature e arredi per il Centro dialisi. Il tempo non è molto, la scadenza è il prossimo 15 aprile. Dal punto di vista dei lavori, la ristrutturazione dei locali è in stato avanzato e sostenuta con fondi del Pnrr. Tuttavia, si rendono necessari ulteriori finanziamenti per acquisire gli arredi e le attrezzature.

Il Coordinamento chiede allora aiuto di cittadini e benefattori. Chi vuole può donare a sostegno del progetto utilizzando il conto corrente dedicato: IBAN IT55E0538723602000003382954 sulla Bper filiale di Cervia, aperto a tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni per un contributo volontario finalizzato a questo preciso scopo con il massimo della trasparenza. Il Coordinamento del volontariato, insieme alle istituzioni, è garante e responsabile che tutto il ricavato verrà finalizzato unicamente allo scopo. Per le erogazioni liberali verrà rilasciata regolare ricevuta per le detrazioni fiscali, che per i singoli cittadini ammontano al 35%, e sarà data comunicazione periodica tramite stampa e social.

"Siamo sicuri che i nostri concittadini capiranno l’importanza di rinnovare il reparto dialisi rendendolo molto più accogliente – spiegano dal Coordinamento del volontariato –, ampliandolo del 50% passando da 6 a 9 posti, fornendo così in primis ai cervesi e ai nostri ospiti e turisti estivi, un servizio degno della nostra città. Coloro che contribuiranno con versamenti oltre i 1.000 euro, riceveranno un attestato di benemerenza rilasciato da Comune, Ausl, Coordinamento. Il nostro paese merita questo e tanto altro ancora". Così come in tanti altri momenti di difficoltà e bisogno la comunità cervese non si è sottratta e ha cercato di raggiungere gli obiettivi, anche in questo caso l’appello dovrebbe trovare senza difficoltà ascolto, considerando che il Centro dialisi è ormai un punto di riferimento del territorio.

Ilaria Bedeschi