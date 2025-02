Casa Foschi, il Comune dice sì. La donazione è ormai realtà

La casa di Castiglione dello studioso Umberto Foschi è stata donata al comune di Cervia dalla Fondazione Casa di Oriani. La giunta comunale, infatti, ha approvato l’accettazione della donazione: l’atto ora verrà proposto all’approvazione del consiglio comunale di Cervia. Un nuovo patrimonio culturale che entrerà a far parte del bene comune della città di Cervia: l’acquisizione dell’immobile, che è sito in Via Ragazzena 27, anche da un punto di vista economico è particolarmente vantaggiosa per l’amministrazione comunale, in quanto il suo patrimonio è registrato per un valore complessivo, compreso il terreno, di 143.339 euro. Il comune di Cervia dovrà sostenere un massimo di 24.800 euro come rimborso spese alla Fondazione Oriani, per stipula notarile, imposte e tasse. Nell’ottobre scorso, dopo qualche mese dall’insediamento della nuova amministrazione, il sindaco Mattia Missiroli, con parere favorevole dell’intera giunta comunale, aveva richiesto alla Fondazione Casa di Oriani, proprietaria dell’immobile, di farne donazione al comune. La casa fu un lascito alla Fondazione Oriani da parte di Alda Foschi, moglie dello studioso, che nel 2005 la donò insieme all’archivio e alla biblioteca.

"La donazione di casa Foschi al Comune e l’interesse dell’amministrazione per questo bene si inseriscono nel progetto complessivo di ampliare i nostri istituti culturali – spiega il sindaco Mattia Missiroli –. L’immobile riveste un importante valore storico e socio-culturale, rappresentando una testimonianza delle importanti attività di ricerca eseguite negli anni da Umberto Foschi, che ha dedicato tutta la vita agli studi sulla Romagna, raccogliendo fonti e repertori di grande importanza storica e folcloristica. Casa Foschi, con il suo prezioso bene documentario e archivistico, dovrà essere un laboratorio di ricerca e un centro culturale vivo, promotore di manifestazioni e valorizzazione di energie. La nostra città deve diventare sempre più un contenitore di cultura diffusa, dove le nostre radici e la nostra identità si intreccino con nuove visioni. Dobbiamo perseguire l’obiettivo di rinnovare e trovare altre progettualità, intercettando nuove opportunità: Casa Foschi fa parte di questa rete virtuosa". Nel 2024 la Fondazione aveva messo l’immobile in alienazione e l’amministrazione comunale di Cervia da subito si attivò per chiederne la donazione, al fine di conservarlo come patrimonio pubblico. L’edificio continuerà ad essere utilizzato per finalità culturali legate alla memoria della figura e dell’opera del professor Umberto Foschi, dal punto di vista della valorizzazione della storia, delle arti e delle tradizioni del territorio. Dal 2008 presso Casa Foschi è sorto anche il ’Centro per il dialetto romagnolo’.

Ilaria Bedeschi