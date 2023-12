"Casa inagibile da settembre. Io però non intendo mollare"

"Con questo piccolo ma sentito gesto, ho ritenuto doveroso ringraziare il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, per essersi interessato, in prima persona e con tanto di sopralluogo, anche al mio caso. Un ringraziamento che mi sono permesso di porgere anche a nome della comunità di Voltana, una delle località delle Bassa Romagna che, oltre ad essere colpita dall’alluvione, ha purtroppo dovuto fare i conti anche con i devastanti effetti del tornado".

Sono le parole di Daniele Taroni, imprenditore agricolo 69enne che risiede a Chiesanuova di Voltana, che in occasione di queste festività ha omaggiato il dottor De Rosa di una Stella di Natale. Pensiero che il Prefetto ha molto gradito, ricambiando gli auguri e rinnovando la sua vicinanza a tutte le comunità messe in ginocchio dai suddetti, catastrofici, eventi. Il 22 luglio la furia del vento flagellò, arrecando danni incalcolabili, una striscia di territorio compresa tra Voltana, Chiesanuova, Taglio Corelli, la parte a nord di Alfonsine e Savarna. Una sorte che non risparmiò anche la casa di Daniele, situata in via Fiumazzo. Nel caso dell’abitazione del 69enne, oltre al tetto che volò letteralmente via, crollarono parti di muratura e un solaio della portata di 600 quintali. Inoltre si registrarono danni ingenti a quattro capannoni, ad altrettanti furgoni nonché a due trattori, due auto e diverse serre. E come se non bastasse, la furia del vento ‘stese’ svariate decine di frutteti, in particolare ciliegi e albicocchi. La sua abitazione fu dichiarata inagibile. La Protezione Civile Regionale, a metà settembre, ha messo a disposizione dell’uomo un modulo abitativo in cui, in attesa della ricostruzione della sua abitazione, l’uomo vive ormai da tre mesi.

Luigi Scardovi