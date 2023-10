Casa-museo di Muky. Prima parziale apertura

È una prima parziale apertura quella in programma a Palazzo Muky-Matteucci il prossimo 8 ottobre: dalle 16 alle 18 si avvererà una prima parte del sogno dell’artista di vedere il suo palazzo diventare una casa museo. Il 9 ottobre Muky avrebbe compiuto 97 anni: l’artista, nata a Trento nel 1926, verrà celebrata dal Mic con un’apertura straordinaria del palazzo, a sostegno del progetto della Casa museo Muky Matteucci. "Per l’occasione – evidenzia la Fondazione Mic – sarà possibile visitare il primo piano e il piccolo studio della nota pittrice, scultrice, ceramista e poetessa. Muky e Matteucci condivisero un sodalizio artistico che durerà fino alla scomparsa di lui, nel 1991: Muky porterà a Faenza un nuovo linguaggio artistico, legato all’informale e alla bicromia bianconero, stilema dell’epoca. Dalla fine degli anni ’60 avvia nella Loggetta del Trentanove un cenacolo culturale per incontri artistici, letterari, intellettuali e musicali. Muky, scomparsa il 7 gennaio del 2022, ha lasciato a Faenza e alla Fondazione Mic il complesso dove abitava con una destinazione ben precisa: la realizzazione della Casa Museo e il Palazzo delle Arti dedicato alle residenze di artisti internazionali. La Fondazione Mic ha iniziato a sistemare gli spazi, a pianificare i vari interventi, a cercare di rendere fruibili alcuni ambienti – racconta Claudia Casali, direttrice del Mic –. Serviranno molte risorse in futuro, al momento non disponibili. Questa prima parziale apertura intende testimoniare il lavoro che la Fondazione sta mettendo in campo per un polo culturale unico per la città di Faenza".

C’è anche un ultimo regalo che Muky aveva voluto fosse fatto in suo nome: aveva infatti disposto che fosse donata all’associazione italiana contro le leucemie di Ravenna e Faenza una vettura per le cure ematologiche a domicilio. "Il suo desiderio di donare un mezzo a servizio dell’assistenza domiciliare per i malati ematologici si sta concretizzando – scrivono alcuni suoi amici – a seguito di una donazione all’Ail di Ravenna per la gestione faentina delle cure domiciliari, effettuata in suo ricordo da persone a lei legate. Questa era la volontà di Muky".

Filippo Donati