Casa pericolante, interviene il Comune di Casola: via Matteotti riaprirà

Dopo due anni si va verso la riapertura di via Matteotti, la strada principale che attraversa il centro storico di Casola Valsenio. La chiusura della strada, a parte uno stretto passaggio pedonale, fu decisa dai vigili del fuoco due anni fa in seguito al cedimento di un solaio di un’antica casa di tre piani disabitata da una decina d’anni e già tamponata quattro anni fa con contrafforti di legno a sostegno della facciata stretta tra altre abitazioni che fiancheggiano la via. Una situazione che crea disagi ai cittadini e difficoltà economiche agli esercizi commerciali della zona, tanto che qualcuno ha chiuso. La soluzione però non è indolore per la comunità casolana in quanto, pur trattandosi di una proprietà privata, sarà il Comune a dover farsi carico della messa in sicurezza, sostenendo una spesa di circa 300mila euro.

La questione si trascina, senza una soluzione, da diversi anni tra l’Amministrazione comunale e il proprietario, residente in Veneto. "Con un’ordinanza di quattro anni fa – spiega il sindaco Maurizio Nati – il Comune impose alla proprietà di mettere in sicurezza l’edificio con una struttura esterna di contenimento, come effettivamente fece. Due anni fa, in seguito al degrado delle parti murarie e al cedimento di un solaio abbiamo chiuso la via ed emesso un’ulteriore ordinanza nei confronti del proprietario, chiedendo che accerti e certifichi la stabilità dell’edificio verso la strada e i caseggiati a fianco, in parte abitati. Purtroppo l’ordinanza, non è stata seguita da alcun intervento. Consci dei disagi che provoca lo stallo della situazione abbiamo incontrato più volte la proprietà sollecitandola a intervenire sulla struttura in modo da liberare la strada, ma il proprietario ha dichiarato ogni volta di essere nell’impossibilità economica di intervenire per l’ingente costo. Purtroppo non hanno avuto esito positivo neanche gli interventi dell’Unione della Romagna Faentina e della Prefettura di Ravenna che ha fatto presente alla proprietà le conseguenze civili e penali in caso d’inosservanza della messa in sicurezza".

E quindi? "In queste situazioni – afferma Nati – il Comune si deve sostituire per legge in surroga alla proprietà, avvalendosi poi sulla stessa per il recupero delle somme spese. Procederemo celermente per il recupero ma purtroppo i tempi di risposta sono spesso lunghi. Una spesa di circa 300mila euro è molto pesante per il nostro bilancio e, oltretutto, sottrae preziose risorse da destinare ad altri servizi e a lavori utili per la comunità. Quest’anno abbiamo accantonato allo scopo 50mila euro e così procederemo nei prossimi anni fino al 2029. Intanto abbiamo messo a punto il progetto che abbiamo presentato ai proprietari confinanti ed è iniziata la procedura per l’affidamento dei lavori".

Beppe Sangiorgi