Casa Pilotti riapre al pubblico: visita l'eclettica collezione!

In seguito al grande afflusso fatto registrare per le aperture dei primi due fine settimana di ottobre, Casa Pilotti riapre al pubblico sabato 4 e domenica 5 novembre. Sarà così possibile ammirare di nuovo l’eclettica collezione ospitata presso l’abitazione di Francesco Pilotti – artista autodidatta, collezionista, scrittore e volontario fondatore del Mercatino della Solidarietà – che si trova in via Superiore a Villanova di Bagnacavallo. A Casa Pilotti trovano spazio circa 300 dipinti, 200 dei quali dello stesso artista, 100 di altri maestri romagnoli. Orari di visita, a ingresso libero: il 4 dalle 14 alle 18 e il 5 dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Info: 329 2784909.