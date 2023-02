Casa Protetta, Pederzoli: "Votammo contro l’aumento dei canoni"

Le polemiche sull’aumento delle rette della casa di riposo di Fognano gestita dall’Asp della Romagna Faentina non si placano. Domenica pomeriggio sulla propria pagina facebook il sindaco di Brisighella è ritornato sulla questione ribadendo che l’amministrazione brisighellese non aveva votato favorevolmente alla proposta di aumento e di uniformità dei canoni stabilita in sede di delibera. "Continuerò a chiedere le dimissioni dell’intero cda per ragioni di sostanza e di metodo: l’accorpamento delle case di riposo avrebbe dovuto portare a una razionalizzazione dei costi; invece il risultato, peraltro prevedibile, è stato un allineamento verso l’alto, con le strutture virtuose come quella di Fognano che, per allinearsi ai costi, o agli sprechi, delle altre ha subito un aumento delle rette giornaliere di ben 30 euro in 5 anni, pari a 900 euro mensili".

A ribadire la contrarietà di Brisighella agli aumenti è stata anche la senatrice e vicesindaca Marta Farolfi, che alle argomentazioni della lista Insieme per Brisighella ha replicato: "L’amministrazione di centrodestra, insediatasi dal 2019, ha sempre votato contro l’aumento delle rette nelle Case di Riposo (unica amministrazione della Romagna Faentina). Difficile però contrapporsi a una decisione già presa nel 2017 quando, alla luce delle ‘note criticità dell’Asp’ si stabilì fra le altre cose, anche la ‘revisione del sistema delle rette estremamente contenute’ e ciò nonostante 5 anni fa non ci fossero cause di forza maggiore come inflazione e crisi energetica. La decisione passò in sordina. Chi amministrava Brisighella nel 2017? Chi partecipò a quella decisione aprendola strada all’aumento delle rette? La stessa cosa è successa con gli ambulatori di Villa Vezzano, Zattaglia e San Martino. Qualcuno firmò un accordo con Asl per cui ‘una volta che la Casa della Salute fosse andata a regime’ gli ambulatori suddetti sarebbero stati chiusi. Anche questa volta l’accordo passò in sordina. Chi amministrava nel 2009?".

Farolfi si è poi soffermata sul punto relativo alla legge di Bilancio del governo Meloni: "Il governo ha dovuto stanziare la maggior parte delle risorse per il caro bollette al fine di aiutare non solo il tessuto produttivo ma anche le fasce più deboli della nostra Nazione. Per cui quando si parla di legge di bilancio bisogna parlarne con cognizione di causa".

d.v.