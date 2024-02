Casa della salute in ritardo, problemi per i costi extra

Ravenna, 5 febbraio 2024 – Doveva partire lo scorso settembre. Anche perché il tempo stringe: la nuova Casa della comunità in Darsena (come sono state ribattezzate le Case della salute) deve essere tassativamente ultimata entro il 2026, secondo le regole imposte dai fondi Pnrr che la finanziano. Peccato che settembre sia passato, e pure ottobre, poi novembre: il 2023 è finito e nel grande terreno destinato al progetto in via Antica Milizia, accanto al parco Cesarea, non si è visto ancora niente. Il cantiere finora non è partito, ma pare che le cose possano cambiare presto: anche perché il tempo stringe, e i finanziamenti Pnrr richiedono tassativamente tempi certi legati allo status di avanzamento dei lavori, prima ancora della conclusione nel 2026. Il nodo dovrebbe sciogliersi in questi giorni, con la firma del contratto tra l’Ausl e la ditta che ha vinto l’appalto per i lavori.

Sembra che a creare delle difficoltà in questi mesi sia stato l’aumento dei costi dei lavori, che già da tempo aveva costretto l’azienda sanitaria a rivedere i propri piani e cambiare il progetto, dividendolo in due stralci: il primo finanziato dal Pnrr, il secondo congelato in attesa di fondi. Ma i costi extra hanno anche portato a una lunga trattativa con l’azienda vincitrice dell’appalto, che ha posto delle condizioni: da lì è partito un lungo dialogo con l’Ausl prima di arrivare alla firma del contratto, attesa in questi giorni. Un percorso non facile per un progetto considerato tra i più importanti per la sanità in città nei prossimi anni.

La Casa della comunità in Darsena è destinataria di un finanziamento Pnrr di 11,2 milioni di euro. Servono a costruire ex novo un edificio che ospiterà una ventina di ambulatori di medicina generale, venti posti letto di Ospedale di comunità (il servizio ora ospitato nei locali dell’ospedale privato San Francesco in attesa che sia pronta la struttura) e gli spazi per i servizi specialistici. In totale sono 5.000 metri quadrati. Ne mancano altri 1.500, quelli che per l’appunto sono diventati parte del secondo stralcio, quello non finanziato: qui si troveranno il Consultorio famigliare, la Pediatria di comunità e spazi dedicati alle associazioni. In più occasioni pubbliche nell’ultimo anno il sindaco Michele de Pascale ha chiesto al Governo di destinare i fondi del Pnrr a cui alcuni Comuni hanno rinunciato per le difficoltà nella progettazione a quei progetti che invece hanno tutte le carte in regola ma che hanno visto aumentare i costi, mettendo al primo posto degli esempi per il nostro territorio proprio la Casa della comunità in Darsena.

"In questi giorni si discute tanto di restituire parte delle risorse del Pnrr – aveva commentato ad esempio ad aprile, in occasione dell’apertura dell’Ospedale di comunità alla clinica San Francesco –; la Casa della salute della Darsena purtroppo ha subìto in fase di progettazione un ridimensionamento, perché rispetto a quanto era stato stanziato all’inizio si riesce a fare di meno. Se invece di restituirle avanzassero risorse per completare la realizzazione non sarebbe una brutta scelta".

Il progetto della Casa della comunità è nato anche per fornire un servizio importante in una zona della città popolosa, in espansione e che geograficamente è la più distante della città dal Cmp. Nell’ospedale di comunità che si troverà all’interno saranno ricoverati pazienti inviati dal medico di base perché bisognosi di cure ma non gravi e, soprattutto, persone che erano in ospedale ma hanno superato la fase acuta della malattia.