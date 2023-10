Casa Vignuzzi, si riparte

Da oggi riprendono nel centro di lettura di Casa Vignuzzi in via S.Mama 175, i laboratori ludici–creativi Maremé’, organizzati dall’associazione Fatabutega in collaborazione con l’assessorato al Decentramento e l’Istituzione biblioteca Classense–biblioteca di Casa Vignuzzi. L’appuntamento per tutti i laboratori è dalle 16.45 alle 18.

Le animatrici dell’associazione Fatabutega realizzeranno con i bambini giochi e oggetti originali con materiali di recupero; le attività manuali saranno precedute da letture di brani per l’infanzia.

Oggi appuntamento dalle 16.45 alle 18: ’Pesce e gatto’ di Grant e Curtis, per colorare. Domani, alle 16.45, a Casa Vignuzzi inaugurazione con installazione di sagome di gatti realizzati dalle magliette gialle e la presentazione, con lettura, del libro ’La gattina e il cappello di paglia’ di Raffaella Soprani con le illustrazioni di Alice Fiuzzi.