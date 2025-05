Casal Borsetti, Punta e Lido Adriano. I mercati estivi anticipano di 15 giorni

Per migliorare l’offerta turistica e rispondere alla richiesta delle associazioni di categoria sarà anticipato di due settimane l’avvio dei mercati estivi a Casalborsetti, Lido Adriano, Porto Corsini e Punta Marina Terme rispetto alla data di inizio prevista solitamente nel mese di giugno.

Quindi il mercato si svolgerà a Casalborsetti, in viale Casalborsetti, e a Porto Corsini, in via Po e nella piazzetta limitrofa, nelle domeniche 18 e 25 maggio, dalle 7 alle 13,30; a Lido Adriano, in viale Virgilio, ci sarà nelle giornate di martedì 20 e 27 maggio dalle 14,30 alle 23; a Punta Marina Terme, in viale Dei Navigatori, si terrà venerdì 23 e 30 maggio, dalle 14.30 alle 23.