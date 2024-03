Casanova del Papeete: “Hanno tentato di uccidermi ma non ho paura e mi ricandido alle Europee, Salvini mi incoraggia”

Milano Marittima (Ravenna), 17 marzo 2024 – "Amici miei, vi ringrazio tutti per la straordinaria solidarietà che mi state facendo pervenire in queste ore abbastanza complicate. Siamo scossi, sì, ma determinati ad andare avanti. A chi ha provato a mettermi fuori gioco, attentando alla mia vita, rispondo con questa foto: IO NON HO PAURA, la mia forza è la mia famiglia, a cui devo tutto. Ed è per i miei figli, per mia moglie, per chi mi sta manifestando affetto in queste ore che andrò avanti, con ancora più forza e coraggio”.

L’europarlamentare della Lega e patron del Papeete di Milano Marittima, Massimo Casanova, amico del ministro Matteo Salvini, ha scritto un post sulla propria pagina Facebook pieno di forza e coraggio dopo l’attentato subito lo scorso 8 marzo a Lesina, in provincia di Foggia.

Un'auto ha tentato di investirlo e lui si è scansato in tempo ma la vettura ha colpito la Lancia Y a bordo della quale c'erano sua figlia di 15 anni e un'amica di famiglia.

Il tutto è accaduto mentre Casanova stava inseguendo i ladri che poco prima avevano rubato il bestiame dalla sua masseria in Puglia.

Il racconto, drammatico, dell’attentato lo ha fatto lo stesso europarlamentare sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, spiegando che “è il quarto furto di vacche che subisco, ho presentato 20 denunce e se pensano di fermarmi, sbagliano. Non mi lascio intimorire da chi mi è venuto addosso con l'auto provando a uccidermi dopo aver portato via una quindicina dei miei animali. Io non mollo manco morto”.

E ancora: “Non me ne andrò da qui, ho sentito anche Matteo (Salvini, ndr) che mi incoraggia. Se avevo qualche dubbio a ricandidarmi alle Europee, ora sono spariti: sarò in campo per tentare di cambiare qualcosa in questo paese”.