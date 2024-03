Case di riposo, lunghe liste d’attesa per entrare

La vita si allunga, ma non tutti hanno la fortuna di arrivare alla fine in buone condizioni fisiche e mentali. Il numero delle persone anziane parzialmente o completamente non autosufficienti è in crescita, mentre cambiano gli equilibri e il modo con cui sono strutturate le famiglie. Una realtà confermata negli ultimi tempi dallo spuntare in città e in periferia di nuove residenze per anziani e dall’apertura di agenzie per la ricerca di personale di assistenza. "Siamo consapevoli di questa situazione – afferma l’assessore al welfare Davide Agresti –, del resto i faentini sono poco meno di 60mila e gli ultra sessantacinquenni quasi 15mila, un quarto della popolazione. Di questi si sono rivolti ai servizio socio assistenziali del Comune in un migliaio. Ed è un tema che si svilupperà a breve, dato che già fra cinque anni il numero di ultra sessantacinquenni e grandi anziani sarà molto maggiore, i figli saranno sempre meno e i nipoti spesso all’estero. L’esigenza di cura sarà ancora più pressante, perché si vive di più, ma si invecchia peggio".

I servizi sociali del Comune di Faenza nel 2023 hanno seguito un migliaio di cittadini nelle pratiche di accesso ai diversi servizi: in 277, fra cui 188 faentini, hanno ottenuto l’assegno di cura, ovvero un contributo per l’assistenza in casa, in 72 hanno frequentato un centro diurno e in 10 hanno usufruito del ’periodo di sollievo’, ovvero il ricovero dell’assistito per alcune settimane in una struttura residenziale per dare sollievo ai familiari che si prendono cura di lui. Sono 448 i ricoverati nelle case residenziali a cui si aggiungono i 44 del nucleo Alzheimer, e sono 247 le persone ricoverate nei reparti di alta attività assistenziale. Numeri parziali perché comprendono solo in parte le persone assistite in casa e non calcolano gli ospiti paganti nelle strutture pubbliche o convenzionate e quelli che vivono in case famiglia o in comunità alloggio per anziani.

"Il covid, con tutti i cambiamenti sociali che ha comportato, è stato molto sofferto dai più vecchi – spiega Agresti –. La mancanza di socialità ha determinato sofferenze e decadimento, nei nostri centri sociali le presenze sono crollate del 40%. Ora abbiamo chiesto alla Regione di fermare il prospettato aumento delle rette giornaliere (che è stato già definito nei mesi scorsi e che ha creato tante polemiche, ndr) e di aumentare la disponibilità di posti accreditati".

"Per chi, pur mantenendo una buona autonomia, ha necessità di una ’sorveglianza’ leggera – aggiunge Agresti – pensiamo a progetti di ’senior housing’, case abitate solo da anziani. Abbiamo creato un nucleo aggiuntivo in una struttura, un altro gruppo lo abbiamo alloggiato in un appartamento fornito da un privato". Ma anche se le residenze sono tante, grandi e piccole, con soluzioni diverse in base allo stato di salute degli ospiti, e i posti letto superano il migliaio, tutte ma proprio tutte hanno la loro lista di attesa. Le Cra, le residenze grandi, sia pubbliche che private, ne hanno addirittura due: una per i posti convenzionati, con rette calmierate gestita da servizi sociali e Ausl, ormai riservata ai casi più gravi in questo contesto di grande richiesta; e una seconda per i posti a pagamento. Tutti in lista di attesa, con la macabra speranza che la morte liberi qualche spirito e il relativo letto.

Liste che potrebbero presto essere rimpolpate anche dai nomi dei 17 ospiti del gruppo Casa Celeste, in centro a Faenza. Sull’attività pende uno sfratto esecutivo e i titolari non hanno ancora trovato un’alternativa. "Ho incontrato la signora, l’ultima volta con il vicesindaco – commenta l’assessore Agresti – ma noi non possiamo far nulla per lo sfratto, è una disputa fra privati. Affitteremmo volentieri se potessimo. In questo momento possiamo solo ad agevolare dei contatti, ed è quello che abbiamo fatto. Poi non ho saputo più nulla".

Claudia Liverani