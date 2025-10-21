Case distrutte dal tornado. Fondi fino a 187mila euro

Fino a 187mila euro per i proprietari privati, nel caso in cui sia andata distrutta l’abitazione principale, e fino a 450mila euro per le attività economiche e produttive. Sono le ulteriori misure, previste da un decreto firmato dal presidente della Regione Michele de Pascale, a favore di coloro che sono stati colpiti dal tornado del 22 luglio 2023. È uno degli eventi calamitosi che rientrano nel provvedimento, assieme alle grandinate e ai nubifragi che hanno colpito il territorio regionale il 17-19 agosto 2022, il 22 novembre 2022 e il 5 dicembre dello stesso anno. L’atto introduce inoltre la possibilità di presentare domanda di contributo per far fronte a danni ad abitazioni diverse da quelle principali e per quelli relativi alla ricostruzione o alla delocalizzazione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile. Possono presentare richiesta di contributo pure le associazioni senza scopo di lucro, nel caso in cui le relative sedi abbiano subito danni. Sempre in base al decreto, anche gli agriturismi e le fattorie didattiche possono accedere ai contributi, unicamente per i danni ai beni mobili e immobili destinati all’esercizio dell’attività alla data dell’evento calamitoso.

In Bassa Romagna furono particolarmente colpiti i territori delle frazioni lughesi di le frazioni di Voltana Giovecca, San Bernardino e Belricetto, fino ad Alfonsine e a Conselice. Da lì il tornado si spinse nel Ravennate, nella zona di Savarna. In pochi minuti i danni sono stati ovunque ingentissimi, con alberi sradicati, case scoperchiate e tralicci crollati.

"Non dimentichiamo gli eventi di luglio 2023, che hanno aggravato una situazione già estremamente complessa, dopo le alluvioni di maggio – spiega la sottosegretaria regionale con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini –. Con questo decreto a firma del presidente vogliamo assegnare ulteriori aiuti concreti a chi è stato danneggiato".

Il decreto evidenzia i punti relativi agli organismi istruttori interessati (amministrazioni comunali e Unioni), specifica chi può presentare domanda, indica i termini del procedimento e la modulistica relativa alla presentazione della richiesta di contributo. L’atto verrà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico, sul sito dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Per consultarlo occorre collegarsi a https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it, nella sezione ’Amministrazione trasparente’ del sito della Regione Emilia-Romagna.