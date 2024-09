Case evacuate a Lugo . L’acqua arriva in città. Trasferiti in altre strutture i ricoverati dell’ospedale

Ravenna, 20 settembre 2024 – Una situazione in continuo mutamento quella che dalla serata di mercoledì ha di nuovo scatenato ansia e preoccupazione nei cittadini del territorio della Bassa Romagna. L’idea di dover combattere nuovamente con l’acqua che lambisce mobili e oggetti e rende vani gli sforzi fatti per sistemare i danni causati dall’alluvione del maggio 2023, ha reso insonni la notte di molti. Due le rotte arginali che si sono verificate nella mattinata di ieri. Quella del Senio, in prossimità di via Ponte Pietra, nelle prime ore del mattino e poi, in tarda mattinata quella del Lamone che ha travolto l’abitato di Traversara. Ad entrambe si sono aggiunte varie tracimazioni, la più importante delle quali a Boncellino dove è crollata una sezione degli argini ricostruiti e dove, anche in questo caso, le abitazioni sono finite nuovamente sott’acqua.

Il ponte ferroviario fra Russi e Bagnacavallo con il Lamone invaso dai detriti. La linea è interrotta (Foto Zampaglione)

A Conselice, deturpata l’anno scorso da 10 giorni di acqua, la situazione si è mantenuta stabile, minacciata solamente da una piccola rottura del Sillaro, già in corso di riparazione nella giornata di ieri. Gli effetti della rotta di Cotignola hanno interessato Lugo che, dal tardo pomeriggio di ieri, è stata lambita dall’acqua in particolare su due lati, quello a Sud corrispondente al Rione Madonna delle Stuoie, zona del campo sportivo, e a Est, in corrispondenza di viale Dante e di via Toscana e quindi del Pala Sabin. Parzialmente è stata interessata anche la zona di Lugo Ovest dove il Parco Golfera ha in parte tracimato. "Stiamo monitorando l’acqua e non sappiamo quanta ne arriverà e neppure in che tempi – ha sottolineato la sindaca di Lugo, Elena Zannoni. "Teniamo monitorata la situazione e cerchiamo di avvertire la popolazione, facendo girare le macchine, con le telefonate registrate, con i canali social e tutti i mezzi possibili. Speriamo che la notizia vi arrivi e cercate di diffonderla anche ai vostri amici e parenti".

Ieri sera a Lugo è stata disposta la chiusura della via Piratello tra la rotonda di via di Giù e la piscina per consentire il posizionamento di una serie di pompe, anche messe a disposizione da privati cittadini, coordinate dalla colonna mobile Toscana dislocata presso il nostro territorio a supporto del contenimento e del superamento dell’emergenza.

Le pompe garantiranno un alleggerimento delle acque che ieri sera stavano allagando le zone attorno a via Toscana, alimentate dal canale Arginello, nel tentativo di proteggere l’abitato e direzionare l’acqua lontano dalle zone residenziali.

Le ordinanze emesse dalle varie amministrazioni, a partire dall’inizio delle allerte comunicate da telefonate e avvisi vocali diffusi nei centri, hanno disposto le evacuazioni di tutte le abitazioni al solo piano terra nelle zone di Cotignola ovest e sud, Alfonsine, nel centro abitato di Lugo, e nelle abitazioni a ridosso del Canale emiliano romagnolo. Altre evacuazioni sono state disposte anche nella zona artigianale di Bagnacavallo, nelle frazioni di Traversara, Borghetto di Traversara, Villanova, Glorie, in parte del centro, della zona nord del comune di Bagnacavallo e in altri punti critici a ridosso dei fiumi. Sanità: a scopo precauzionale, al fine di garantire la continuità delle cure e tutelare i pazienti ricoverati da possibili interruzioni di energia elettrica o altri disservizi, Ausl e Comune hanno deciso di trasferirli in altri ospedali.

La chiusura disposta per le scuole di ogni ordine e grado continuerà anche per oggi mentre vari punti di accoglienza sono stati ricavati a Lugo presso le scuole medie Baracca, ad Alfonsine presso il polo scolastico e al circolo Brainstorm di Fusignano.