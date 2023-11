Case liberate dai detriti. E posti letto per gli sfollati

A Riolo Terme e Casola Valsenio un’altra notte è trascorsa aspettando il peggio: le piogge annunciate dall’allerta arancione, cominciate intorno alle 18 a Palazzuolo sul Senio, appena oltre il confine fra Romagna e Toscana, hanno fatto temere a lungo per l’arrivo di una nuova eventuale piena.

Nella giornata di ieri le squadre degli Alpini sono state al lavoro sul territorio di Riolo in vari punti, in primis per liberare dai detriti le case più colpite in via Firenze, via Liverani e via Fornace, dove in alcuni punti acqua e fango hanno di nuovo raggiunto il mezzo metro d’altezza.

Poi si sono spostate nella frazione di Isola, dove hanno liberato il ponte Bailey dalla diga di tronchi e fango che a causa della piena si era accumulata sotto la struttura. Si tratta degli alberi abbattuti lungo gli argini che non erano stati rimossi dai punti di accumulo. "Nel tardo pomeriggio abbiamo allertato tutti i cittadini – spiega la sindaca Federica Malavolti –, chi vive nelle case che sorgono nei punti più critici è stato contattato telefonicamente. Tutti i volontari della Protezione civile sono mobilitati".

A Casola Valsenio i timori sono ancora maggiori: "La struttura che normalmente ospita gli scout è stata attrezzata nel pomeriggio, tutti i posti letto sono stati resi disponibili – spiega il sindaco Giorgio Sagrini, che insieme al vicesindaco ha passato di nuovo la notte al Centro operativo comunale allestito per l’emergenza, esattamente come accaduto la scorsa primavera –. Le case che sorgono nei punti più sorvegliati erano pronte per essere evacuate già in serata".

Mentre la situazione del fango e della terra caduti sulle strade di montagna o all’interno dei fossi presenta criticità sparse in varie zone del territorio, è la provinciale 306 a destare le maggiori preoccupazioni. Si tratta infatti del principale e più sicuro collegamento con il comune toscano di Palazzuolo sul Senio, raggiungibile altrimenti solo attraverso i due impervi passi che lo collegano a Marradi o quello altrettanto proibitivo del Paretaio, che conduce all’Imolese. "La frana che incombe sulla provinciale si è già mossa una prima volta due giorni fa, costringendoci a mettere in azione un bobcat – conclude Sagrini –. Voglio che si sappia che finora il nostro Comune non ha visto un euro dal governo, gli unici soldi che abbiamo avuto a disposizione per pagare le squadre di operai sono stati quelli arrivati delle donazioni. Chi è responsabile di questa situazione sappia a cosa sta andando incontro la nostra gente".

Filippo Donati