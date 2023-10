Case Manfredi attende ancora. I lavori solo la prossima estate

Potrebbero ripartire solo la prossima estate i lavori di ripristino di Case Manfredi. Il complesso, che si estende su vari piani per un totale di circa tremila metri quadrati tra via Comandini, via Manfredi e piazza delle Erbe, fu acquisito dalla riminese R. Group al termine di un’asta datata 2019, indetta dal precedente proprietario, e cioè il Comune di Faenza. Da allora, fatta eccezione per alcune operazioni di messa in sicurezza, l’immobile di epoca medievale, ampiamente rimaneggiato nei secoli successivi, attende di poter archiviare la fase di progressiva decadenza cui fu condannato dal Novecento, e di vedere scritta una nuova pagina della sua storia. Ma voltare pagina non è facile: troppi pianeti non si sono allineati. Il Covid prima e l’alluvione poi – che ha colpito in maniera violenta l’adiacente biblioteca Manfrediana, senza causare danni paragonabili nel complesso di Case Manfredi – sono due degli elementi che hanno contribuito a posticipare l’avvio del cantiere, che si annuncia di proporzioni notevoli: a suo tempo si immaginò che il cortile interno potesse essere il quartiere generale delle operazioni, senza costringere a prolungate chiusure su via Manfredi e via Comandini, ma ciò non toglie che il lavoro sia immenso. Tanto che non appare fuori scala immaginare un importo prossimo alle otto cifre per il ripristino.

Stando ai tempi ipotizzati anni fa potrebbe volerci tre interi anni di lavori. Di concreto ora ci sono le ferite che solcano il volto di Case Manfredi, su cui il tempo si è accanito con animo tirannico. All’interno le fratture sono anche più gravi: a suo tempo furono registrati un loggiato fuori piombo di 25 centimetri, una trave spezzata nell’ala quattrocentesca, pilastri in muratura realizzati per sostenere alcune colonne, oltre a cedimenti nel soffitto del primo piano della casa-torre. Case Manfredi, stando ai dettami della Soprintendenza, dovrà rimanere un immobile residenziale. La ristrutturazione dovrà inoltre portare alla luce le decorazioni che popolano il complesso.

Filippo Donati