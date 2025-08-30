Case popolari da ristrutturare: "Acer da sola non ce la fa". In attesa ci sono 1.845 famiglie

Gli alloggi vanno ristrutturati, ma Acer, con le risorse che derivano dal canone mensile, non ce la fa. E il problema non è solo ravennate, ma nazionale. A sollevare per primo la questione era stato Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia, con un’interrogazione in Consiglio comunale lo scorso 31 luglio. Lì l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani aveva risposto che gli appartamenti sfitti sono 242, di cui 127 ’lavorabili’, ovvero in attesa di lavori, e gli altri interessati da interventi finanziati da Pnrr, Stato e Regione. Il tema è complesso e mette in luce le difficoltà di Acer. "Quel dato – spiega la presidente di Acer Ravenna Lina Taddei – deve essere letto conoscendo il sistema di gestione dell’edilizia residenziale pubblica in Italia, col monte canoni delle persone che vivono negli alloggi. Il canone medio nel Comune di Ravenna al 5 agosto era di 156,90 euro: togliendo le spese per la gestione ordinaria il residuo destinato alla manutenzione è poco".

Ma scendiamo nel dettaglio dei numeri. Gli alloggi Acer nel Comune di Ravenna, di cui fanno parte quelli Erp (edilizia residenziale popolare) ed Ers (edilizia residenziale sociale), sono 2.250 (al 31 dicembre 2024, ndr). Quelli ora sfitti sono 242, il 10,8% del totale. Di questi sono 127 quelli ’lavorabili’: necessitano di lavori che però al momento non sono finanziati. Tra gli altri 115 ce ne sono 25 in un programma di recupero finanziato con un mutuo da 1 milione e 100mila euro, secondo una legge regionale del 2024. Saranno destinati temporaneamente all’edilizia residenziale sociale: "Per la ’fascia grigia’ intermedia, tra le fasce più deboli degli alloggi popolari e i canoni di mercato. Il canone sarà calmierato e così andremo a coprire il mutuo", spiega Taddei. Al 14 luglio in 9 di questi 25 alloggi i lavori erano finiti ed era avvenuta l’assegnazione, per gli altri 16 erano in corso i lavori. In altri 10 alloggi si interverrà con fondi che la Regione stanzia dal 2020 per recuperare gli alloggi Erp sfitti. Altri 35 appartamenti sono legati a un progetto di rigenerazione del Comune nell’ambito San Biagio nord.

Ci sono poi 3 alloggi che saranno riqualificati dal Comune con fondi Pnrr e destinati a persone con disabilità e altri 20 nel programma ’Repower Europe’, da riqualificare al 65% con fondi Pnrr: la quota restante dovrà essere coperta da società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica attraverso la gestione degli impianti termici o dal Comune, e per questo è stata pubblicata una manifestazione d’interesse. E poi: altri 11 alloggi sono in tre palazzine di via Missiroli dove sono in corso lavori finanziati dal Pnrr, 5 saranno venduti e in altri 15 sono in corso lavori con fondi Acer. "Tendenzialmente dobbiamo eseguire ripristini negli alloggi che si liberano – prosegue Taddei –. Nella migliore delle ipotesi si tratta solo della ritinteggiatura, poi occorre verificare la conformità degli impianti. E spesso, in edifici vetusti, dobbiamo procedere alla sostituzione degli infissi e a verifiche legate all’eventuale presenza di amianto. Stiamo cercando di accedere a tutte le possibili linee di finanziamento".

In graduatoria nel comune di Ravenna ci sono 1.845 nuclei che aspettano. E a complicare il quadro la nostra provincia è anche quella con gli alloggi Erp con la metratura più bassa in regione: c’è penuria di alloggi in grado di accogliere le famiglie più grandi.

Il consigliere forzista Alberto Ancarani propone di intervenire vendendo alcuni degli alloggi per ottenere i fondi per intervenire in altri: "Facendo i dovuti calcoli, al momento almeno 500 persone in graduatoria non possono entrare negli alloggi che ci sono per l’assenza di manutenzione. È gravissimo, inaccettabile, e lo è ancora di più in una città amministrata da sempre dal centrosinistra". E aggiunge: "C’è un tema di difficoltà di manutenzione per alcuni appartamenti? Non c’è problema: li vendiamo, magari a chi li abita da troppo tempo, a prezzi di mercato. Con quelle risorse sistemiamo gli alloggi non in condizioni oggi di essere assegnati e almeno riusciremmo a occupare tutti gli appartamenti".

