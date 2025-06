Case popolari di via Grado: "Basta acqua e cattivi odori"

Dalle ultime e intense piogge di un paio di settimane fa, gli abitanti della palazzina Acer di via Grado, al civico 15, non se la passano bene per niente. Parte del cortile si è allagato, le fogne si sono riempite e sono cominciati i guai. "Si sono allagate le cantine dei vicini – spiegano i residenti – e l’acqua è arrivata fino a noi. I pozzetti si sono riempiti, sono venuti anche a svuotarli, ma abbiamo continuato ad avere l’esterno allagato e sono tornati altre due volte a svuotarli nel giro di una settimana, ma non è servito". A un certo punto, raccontano sempre i residenti, l’acqua deve essere arrivata anche al vano ascensore, che ha smesso di funzionare. "Siamo stati diversi giorni senza – continuano – ed è stato un disagio soprattutto per le persone anziane che vivono qui, e non sono poche".

All’origine di tutti i problemi ci sarebbero dei guasti ad alcuni tubi fognari in corrispondenza della palazzina a fianco, sempre di Acer. "La segnalazione – spiega una signora – è stata fatta la prima volta due anni fa, ma ancora non è cambiato niente. All’esterno, in corrispondenza delle fognature e dei pozzetti, continua ad allagarsi e anche se il caldo di questi giorni asciuga velocemente, rimane un odore di fogna terribile nell’aria. Anche all’interno delle case perché appena apriamo i rubinetti, nelle cucine e nei bagni, l’acqua arriva anche da sotto e il cattivo odore si diffonde subito. Non riusciamo neanche a mangiare in queste condizioni".

Nella seconda delle tre palazzine di case popolari della strada, quella maggiormente colpita dai disagi, è partita una raccolta firme. Le famiglie che vivono qui sono otto. "Vogliamo presentare la petizione ad Acer per far capire che deve intervenire, e anche urgentemente. Bisogna risolvere il problema una volta per tutte prima che la situazione peggiori ulteriormente" concludono gli abitanti che abitano al civico 15 della via.