Casello di Castel Bolognese, partiti i lavori

di Carlo Raggi L’arancione della rete che delimita l’area dell’imminente cantiere per la costruzione del casello di Castel Bolognese-Solarolo dell’ A 14 già spicca a fianco dell’autostrada e segna il perimetro della nuova struttura a due passi dalla chiesa di Castelnuovo. E la rete arancione ormai caratterizza anche tutto il tratto autostradale fra lo svincolo per Ravenna e Ponte Rizzoli (Bologna) per la realizzazione della quarta corsia. Da Bologna verso Imola anzi già è iniziata l’opera di disboscamento laddove necessario e di scavo. Ecco i primi concreti segni dell’avvio dei lavori per il casello autostradale intermedio fra Imola e Faenza e per la nuova corsia, attesi da ormai tanti anni, e che inizieranno con l’ineludibile esplorazione per la individuazione di eventuali (e assai poco probabili, vista la zona) ordigni bellici inesplosi e di (altrettanto poco probabili) reperti archeologici cui seguirà l’avvio del vero e proprio cantiere di quello che Autostrade per l’Italia definisce ‘lotto zero’. Avvio originariamente previsto per l’autunno 2023, ma che a novembre l’amministratore delegato Roberto Tomasi ha anticipato all’imminente marzo. Alla realizzazione del casello seguiranno a ruota, a cominciare da Ponte Rizzoli, i lavori per la quarta corsia, un tratto di 27 chilometri divisi in quattro lotti. I...