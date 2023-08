Caserma dei carabinieri, in programma interventi del Comune per 100mila euro L'amministrazione comunale di Ravenna finanzia lavori di manutenzione alla Caserma dei Carabinieri di Savio per 100mila euro. Interventi di rifacimento del tetto e razionalizzazione degli spazi dei servizi igienici. Un presidio di sicurezza importante per il territorio.