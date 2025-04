Casi di autismo in aumento. Miglioriamo i servizi

La giornata di oggi ci aiuta a comprendere che i disturbi dello spettro autistico stanno aumentando a livello mondiale, in modo sostanziale. Il tasso di crescita annuale stimato si aggira intorno al 10%, portando le stime più attuali al livello di un bambino ogni 44. Certo, una parte consistente di questo aumento deriva da una maggiore sensibilizzazione e dalla diffusione - finalmente - di strumenti diagnostici più accurati. Anche nel ravennate - pensiamo ai distretti di Ravenna, Faenza e Lugo - il numero di persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico è passato da 47 nel 2010 a quasi 600 a fine ‘22. Questi numeri si riferiscono ai soli soggetti "certificati" e presi in carico dai Centri di Salute Mentale locali.

Nel Comune di Ravenna le politiche per il sostegno alle persone affette da autismo si inseriscono nell’ampio ambito dei servizi rivolti alle persone con disabilità; esiste uno sforzo importante, che va riconosciuto, che però fatica a tenere conto della profonda diversità dei disturbi dello spettro autistico (a seconda del cosiddetto “funzionamento” e delle tipologie) e della fase critica di passaggio tra l’età minore e il divenire adulti, con tanto di cambio di competenze pubbliche. Le politiche comunali cercano di integrarsi con le iniziative regionali e nazionali (dalla Legge 104 alla normativa “Dopo di noi”) e con progetti attivati da enti del terzo settore, che contribuiscono in maniera sostanziale all’erogazione di questi interventi. L’amministrazione proprio per questo deve mantenere una forte relazione – e anche dinamiche di controllo e valutazione – con le imprese sociali e operare per coinvolgere al massimo livello le scuole di ogni ordine e grado, più di quello che già oggi succede, in collaborazione con le associazioni delle famiglie. Per questa complessità – che vale anche per altre patologie - se eletto mi batterò in prima persona per il miglioramento dei servizi dedicati a chi soffre di disturbi dello spettro autistico. La prima azione concreta che propongo sarà la creazione di un tavolo permanente di confronto tra Ausl, Comune, associazioni dei genitori e operatori del terzo settore per indirizzare al meglio i servizi dedicati, verificare le difficoltà (eccesso di turn over, scarso finanziamento, gestione delle differenze, orari e modalità dei servizi, ecc.) per co-progettare insieme le azioni più efficaci.

* Capolista di ’Progetto Ravenna’