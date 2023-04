Casini presenta il suo libro ’C’era una volta la politica Parla l’ultimo democristiano’

La Sala Corelli del Teatro Alighieri ospita oggi pomeriggio, alle 17.30, la presentazione del libro di Pierferdinando Casini ‘C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano’.

Dialogheranno con Casini il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il presidente di Abi e della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli e Sandro Rogari, presidente Fondazione Casa di Oriani.

Pier Ferdinando Casini è la memoria storica di questi ultimi quarant’anni anni di politica italiana.

Ha attraversato la Prima e la Seconda Repubblica: dal suo emozionante esordio in Parlamento, al rapporto con le personalità più importanti della Democrazia Cristiana, i governi di centro-destra e la presidenza della Camera, oggi è senatore decano della Repubblica.

"Il suo – è stato scritto – è un testo potente che sa ricostruire con sguardo saggio e acuto i momenti salienti di un’esistenza al servizio della cosa pubblica. E poi c’è Bologna dove tutto comincia, la sua famiglia di origine, i suoi figli, i maestri della Dc e il mondo cattolico, il rapporto con i presidenti del Consiglio che si sono succeduti, la sua passione per la politica estera: un patrimonio di esperienze che è anche una precisa indicazione per le nuove generazioni di politici. Ma anche le frequentazioni romagnole e ravennati, in particolare, la sua presenza agli eventi più significativi. Tra aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze, la storia italiana passa attraverso il filo della memoria di uno dei suoi più autorevoli protagonisti che, per la prima volta, ha deciso di raccontarsi e raccontare".