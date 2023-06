Caso Mib in aula Molti imprenditori a caccia di un accordo con l’agenzia Entrate

In diversi stanno già cercando (o hanno trovato) un accordo con l’agenzia delle Entrate per le somme contestate. Un’azione che potrebbe fare da apripista a una richiesta di patteggiamento con in tasca l’attenuante del risarcimento dell’imposta ritenuta evasa. Quelli che invece decideranno di andare avanti, si ritroveranno l’Inps quale parte civile: l’istituto ha già annunciato che si costituirà al più presto. E se non lo ha potuto fare ieri mattina davanti al gup Janos Barlotti per via del decreto alluvione (diversi avvocati hanno cioè chiesto un rinvio), lo farà nella seconda udienza preliminare fissata per fine settembre. E lì conosceremo le scelte processuali di ciascuna delle 62 posizioni chiamate a rispondere per quanto delineato dalle indagini della guardia di Finanza sul primo filone Mib Service srl: per la maggior parte si tratta di albergatori, ristoratori e titolari di stabilimenti balneari. Tra gli imputati figurano anche due rappresentanti del gruppo Papeete, il noto stabilimento balneare di Milano Marittima noto tra le altre cose per essere frequentato pure dal leader della Lega Matteo Salvini oltre che da tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

In cima alla lista indagati stilata dalla procura, figurano naturalmente i quattro vertici Mib a cui è contestata l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari.

Al centro dell’inchiesta del resto c’era proprio la società ravennate nata nel 2010 con il dichiarato scopo di affiancare gli imprenditori del settore turismo, ristorazione e discoteche ma che – almeno secondo gli inquirenti coordinati dal pm Monica Gargiulo - aveva imboccato tutt’altra strada. In particolare la srl, dichiara fallita nell’aprile 2022, avrebbe operato fornendo al gruppo imprenditoriale di turno consulenze mirate ma in realtà trasformandosi, secondo l’ipotesi accusatoria, in una sorta di cartiera evoluta attraverso un elaborato metodo di riassunzione dei dipendenti e, in alcuni casi, perfino degli amministratori delle stesse aziende clienti.

In generale a vario titolo vengono contestati reati di natura finanziaria attraverso la somministrazione illecita di manodopera e l’emissione di fatture inesistenti; e poi ancora finti licenziamenti per ottenere la disoccupazione con conseguente truffa all’Inps. Su questo versante, sono ancora validi i sequestri preventivi decisi a suo tempo dal gip.

Di recente il secondo filone dell’inchiesta nata sempre da Mib, si è risolto con avvisi di conclusione indagine per 176 posizioni tra imprenditori (88 perlopiù di Ravenna ma non solo) e un numero eguale di aziende. In questo caso l’accusa ha ipotizzato il reato di truffa aggravata e continuata in concorso alimentata da trasferte di lavoro in busta paga ritenute non veritiere. In testa alla lista degli indagati, compaiono sempre posizioni Mib. In generale tra gli accusati, troviamo molti nomi del filone principale, comprese le aziende. In totale gli inquirenti hanno ipotizzato su questo fronte una frode contributiva totale da oltre tre milioni di euro.

Andrea Colombari