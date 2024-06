Caso Molducci, l’imputato in lacrime: “Tre anni d’inferno. Se potessi tornare indietro non chiederei l’autopsia”

Ravenna 4 giugno 2024 – “Sono molto soddisfatto. Spero che non ci sia appello da parte del pm, non vedrei motivo”. Lacrime e abbracci alla lettura della sentenza. Stefano Molducci (video), a caldo, ha lungamente commentato il risultato.

“Siamo arrivati in fondo a questa vicenda - ha esordito - che è stata veramente provante per tutta la nostra famiglia. È stata molto sentita anche dai bambini - ha aggiunto in lacrime - e ha rischiato di minare seriamente la relazione con la mia ragazza: abbiamo passato tre anni d’inferno. Io ho sempre cercato di portare più elementi possibile per togliere queste accuse assurde”. Tuttavia “siamo dovuti arrivare fino in fondo con un processo che non terminava mai tra perizie e controperizie: ogni volta che usciva un nuovo dato che sembrava portare alla colpevolezza, io cercavo di portare nuovi documenti. Sono andato a recuperare qualsiasi tipo di cosa insomma, non ci potevo stare dietro”.

E se potesse tornare indietro, non rifarebbe più ciò che già all’epoca era stata considerata come un’azione decisamente strana: chiedere l’autopsia del padre padre pur alla luce in quel momento di un referto per morte naturale. “L’ho fatto solo per aiutare la badante perché s’era ritrovata da un giorno all’altro con un’indagine per la questione delle ricette” che la donna compilata al posto del defunto: “Non era altro che per colpa di mio babbo, come poi è stato dimostrato. Sì: è quella una scelta che non rifarei” anche se “molto probabilmente con il senno di poi, è stata valutata dalla giuria un po’ a discolpa”.

Dopotutto “quale persona di senno potrebbe andare a chiedere un’autopsia dopo avere avvelenato un padre? Sì, forse non lo rifarei con lo stesso passo, con la stessa insistenza andando a passare un po’ da tutte le istituzioni: dalla medicina legale ai carabinieri fino ad andare a sollecitare il medico di base” del padre. Comunque sia, l’inchiesta “sarebbe partita lo stesso: anche perché le indagini non partirono per la questione dell’autopsia ma per l’esposto dell’investigatore in procura. In ogni caso, sarei stato disponibile con tutta la documentazione possibile per fornire chiarimenti”.

In quanto al pm, “non è che le faccia una colpa: lei ha fatto il suo lavoro perché avendo avuto un’imbeccata di un certo tipo, avendo avuto a disposizione molti documenti manoscritti da mio padre in cui descriveva una situazione familiare che sembrava in totale disastro... mentre in realtà si è rivelata non essere così; sì, lei ha fatto il suo lavoro a partire da dati che andavano completati; poi nel corso del processo, avendo portato corposa documentazione, avendo sentito i testimoni, la mia posizione ha avuto modo di chiarirsi. Però probabilmente se non si fosse arrivati nemmanco al processo e avessi avuto modo di spiegarmi meglio, di portare documentazione in una fase istruttoria, di interrogatorio insomma, forse sarebbe stato meglio”.

In quanto al suo comportamento processuale, “ho fatto il più possibile, non aggiungerei altro: ho cercato di concentrarmi il più possibile per chiarire. E questi tre anni sono serviti anche da maestra di vita per capire come funziona un certo mondo ed evitare di fare errori. La cosa che più mi ha dato fastidio, è stata questa questione dell’autopsia che io davo un po’ come scontata: invece è ciò che ha contribuito a delineare un quadro così anomalo che ci ha portato a processo. Per il resto, in questi tre anni la frittata era fatta”. Ha però potuto continuare a lavorare come trader perché “fortunatamente non ci sono stati blocchi delle attività operative nonostante i processi in corso”.

