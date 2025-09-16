È stato rilevato un caso sospetto di arbovirosi (febbre da virus, Chiukungunya, Dengue o Zika) non ancora confermato, in un’area circoscritta di Conselice.

Come previsto dai protocolli sanitari, i cittadini residenti nel raggio di 100 metri dal caso sospetto stanno ricevendo la comunicazione con le informazioni sui trattamenti larvicidi e adulticidi straordinari che verranno effettuati a scopo preventivo dalla ditta Sireb di Modena, a partire dalle prime ore di questa mattina, 16 settembre. Solo i cittadini interessati dai trattamenti hanno ricevuto una comunicazione e qualora il caso sospetto non venga confermato dalle analisi di laboratorio, i trattamenti non saranno avviati o verranno sospesi.

Se confermato nell’area circostante verranno effettuat trattamenti adulticidi all’alba nelle aree pubbliche per tre giorni consecutivi (16, 17 e 18 settembre); trattamenti porta a porta in aree esterne private, con applicazione di adulticidi, larvicidi e rimozione di eventuali focolai larvali (16 settembre dalle 7.30 alle 12 circa). I civici interessati si trovano nei pressi di largo Giovanni XXIII. Il Comune invita la cittadinanza a collaborare, agevolando l’accesso alle aree private, eliminando contenitori con acqua stagnante e rispettando le indicazioni che verranno fornite dagli operatori incaricati.

Nella maggior parte dei casi le persone, residenti in Italia, presentano i sintomi della malattia al rientro da un viaggio all’estero.

I trattamenti adulticidi sulle zanzare vanno utilizzati esclusivamente in casi eccezionali: il loro utilizzo periodico, oltre a essere altamente nocivo per la salute umana e ambientale, rafforza le popolazioni di zanzara, neutralizzando l’efficacia dei trattamenti quando si rendono effettivamente necessari.