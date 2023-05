Casola, 200 evacuati Strade chiuse per 92 km

Una pioggerella fine caduta per tutta la giornata di ieri ha mantenuto alto lo stato di allarme in tutto il territorio di Casola Valsenio. Dove sono proseguite le evacuazioni, soprattutto in campagna, a causa di frane in movimento e delle numerose fenditure, alcune molto profonde, che lasciano presagire ulteriori cedimenti del terreno. "Sono salite a circa 200 le persone evacuate, di cui 28 minori – ha precisato ieri il sindaco Giorgio Sagrini –. In molti hanno trovato rifugio presso parenti o amici e in agriturismi, e altri nel centro di accoglienza allestito nella palestra comunale. Il numero di chi ha dovuto lasciare la propria abitazione è comunque superiore perché non abbiamo ancora censito le persone evacuate in elicottero".

Sagrini ha poi fatto il punto sulla situazione del territorio: "Abbiamo 92 chilometri di strade comunali chiuse a causa delle frane. Ci sono famiglie bloccate nelle loro case fuori Casola e altre che hanno dovute lasciare le loro aziende agricole, con il conseguente problema di dover garantire l’approvvigionamento di foraggio e mangimi". Tutto il territorio è dunque isolato, compreso l’abitato di Casola Valsenio: a monte la strada provinciale per Palazzuolo sul Senio è bloccata da una enorme frana a due chilometri da paese; a valle un’altra frana ha ostruito la stessa provinciale in località Mioletta tra Casola e Riolo Terme, e bloccate in molti punti sono le due provinciali che portano nella vallate laterali del Santerno e della Sintria. L’isolamento in cui si trova il paese era evidente ieri nei negozi e nel supermercato dove gli scaffali, soprattutto frutta, verdura e carne erano quasi vuoti.

La situazione è difficile anche a Brisighella secondo le poche notizie che si hanno, mentre è in via di risoluzione a Riolo Terme, come spiega la sindaca Federica Malavolti "È in corso la pulizia e sistemazione delle strade nella zona delle Terme che era stata allagata; tuttavia l’acqua permane ancora nei campi tutt’attorno. Da quella zona sono state evacuate 140 persone, ancora ospitate nel Palazzetto dello Sport e nella sala S. Ghinassi. La provinciale 306 per Castel Bolognese è impraticabile al Taglio del Fiume per cui da Riolo è possibile raggiungere Faenza lungo la strada dei Monti Coralli e Imola da Mazzolano".

Che la situazione di Riolo Terme sia in via di alleggerimento è testimoniato dal trasferimento a Solarolo di una parte degli operatori dell’Unità di crisi locale del Veneto venuti a dar manforte nel comune termale.

Beppe Sangiorgi