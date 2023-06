Casola, 400 frane "Strade interrotte e agricoltori isolati: danni per 157 milioni"

Il comune di Casola Valsenio è assediato da 400 frane che, anche con la pioggia di ieri, sono in ‘movimento’. Il danno complessivo stimato, solo per ripristinare i collegamenti stradali di questa località, ammonta a 157 milioni. Se ne è parlato ieri pomeriggio nell’incontro, sui luoghi delle frane, tra l’assessore regionale alle Infrastrutture Andrea Corsini e sindaco e vice sindaco casolani, Giorgio Sagrini e Maurizio Nati. A oggi la strada provinciale ‘Casolana’ è tutta percorribile, anche verso Firenze, seppur con semafori che regolano il senso alternato di marcia. Il ripristino completo del collegamento stradale richiederà una spesa di 3,5 milioni di euro. "Un problema gravissimo – commenta Corsini – è rappresentato dai 92 km di strade comunali e poderali che oggi sono ancora interrotte. Gli agricoltori non riescono a raggiungere terreni e allevamenti, col rischio di perdere l’attività". Quella degli agricoltori isolati è certamente una delle situazioni più drammatiche. Molti hanno interi frutteti crollati nelle frane collinari, lo stesso per le viti. Chi ha allevamenti sfama gli animali grazie al foraggio portato con gli elicotteri e in diversi casi da agricoltori che utilizzano potenti trattori. Tutti questi danni verranno inseriti nella stima che entro il 13 giugno dovrà essere redatta e inviata al Governo che dovrà predisporre adeguati stanziamenti. "La Regione non ha fondi sufficienti per far fronte a questa mole di interventi – aggiunge l’assessore – e quindi aspettiamo il prossimo decreto governativo dove auspichiamo che siano inseriti i 500 milioni che abbiamo chiesto. È necessario muoversi in fretta e avere una struttura che abbia a disposizione anche dei tecnici, perché le frane hanno modificato l’assetto del territorio. Ci sono strade che non potranno essere ricostruite nelle sedi precedenti perché il terreno è tutto franato. Per fare questo servono diverse competenze e una struttura che sia in grado di muoversi in autonomia e con poteri speciali".

Martedì è, invece, previsto un sopralluogo di Rfi e Protezione civile per il collegamento ferroviario Faenza-Marradi. Ieri mattina Corsini è stato a Cervia con il sindaco Massimo Medri e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. In agenda, la ricostruzione della Salina travolta dall’alluvione. "L’obiettivo – dice Corsini – è riprendere la produzione dal prossimo anno. Ora sono in corso lavori di somma urgenza, ma è necessario riprogettare questo straordinario habitat. Vanno ripensati bacini e canali. Quindi, servono competenze specifiche e fondi". Per questi ultimi, Corsini pensa che sia possibile un intervento della Regione. "Stiamo valutando l’utilizzo di una parte dei fondi che stanno arrivando grazie alle tante donazioni. Oggi siamo a circa 40 milioni, e presto arriveremo a 50 grazie ai prossimi eventi. Inoltre, abbiamo chiesto la collaborazione di ministero dell’Ambiente e Mef. Faremo un sopralluogo tutti insieme per individuare le direttrici per rifondare questo patrimonio naturale".

lo. tazz.