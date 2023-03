Casola, altre iniziative per l’8 marzo

Proseguono a Casola Valsenio le iniziative dedicate alle donne, iniziate l’8 marzo. Stasera, alle 21, nella sala Vecchi Magazzini di via Fondazza, Teatro Sonoro presenta, a offerta libera, lo spettacolo ‘Donna, mistero senza fine bello’ con musiche e parole contro la violenza sulle donne. Alla voce di Enrico Vagnini, che cura anche la regia, si accompagnano le musiche di Antonio Giorgi (tuba), Michele Sanguedolce (trombone), Roberto Ricciardelli (clarinetto), Alessandro Morini (tromba), Alessandro Lanzoni (chitarra). Martedì, alle 20,30 nel Centro Sociale ‘Le Colonne‘, incontro di divulgazione scientifica a cura del Gruppo Salus su ‘Realtà e prospettive di diagnosi e cura dell’osteoporosi’, tema d’interesse per le donne. Relatore il dottor Giorgiomaria Cicognani, il cui intervento sarà preceduto da una breve conversazione di Beppe Sangiorgi sulle tradizioni popolari in tema.

Giovedì 16 marzo, alle 21 nel Cinema Senio, la compagnia ‘Il Quartetto’ presenterà lo spettacolo teatrale ‘Chiare Oscure istantanee al femminile’ con Barbara Baldini, Monica Corsi, Mariachiara Pazzaglia e Luca Signorelli. La serata, organizzata dal Nuovo Cinema Senio, abbina, a scelta, un apericena alle 19,00 nella Pizzeria Incontro. Informazioni e prenotazioni al 349 3951306. Venerdì 24, alle 20,30, nella sala N. Biagi della Biblioteca Comunale, il locale gruppo teatrale dilettantistico ‘La Partecipanza’ proporrà, a ingresso libero, una rappresentazione sulla figura di Didone, regina di Cartagine.