Casola, aperto un varco nella frana La voglia di rialzarsi degli agricoltori

Martedì pomeriggio, grazie a un impegno straordinario di uomini e mezzi, è stato aperto un varco nell’enorme frana delle Case Bruciate che, due chilometri a monte di Casola Valsenio, tagliava in due la vallata del Senio. C’è ancora molto da fare, ma quel varco, che si conta venga aperto al traffico nei prossimi giorni, rappresenta un bel passo avanti verso una ripresa di vita, se pur molto parziale.

Segnali di una ripresa si avvertono anche negli uomini. Nei primi giorni dopo che le frane avevano sconvolto i terreni, travolgendo case e allevamenti, sembrava che si fossero portate via il futuro degli agricoltori, la tranquillità economica, il sorriso e la soddisfazione di un lavoro fatto con passione. Con quelli si sono portate via anche la fatica indicibile di uomini e bestie che nel corso dei secoli hanno dissodato e arato quei terreni, consegnandoli a noi a cui, per sfortuna o altro, sono sfuggiti di mano. Dopo un primo momento di stordimento e di sconforto, sfociato per molti agricoltori nel comprensibile pensiero di abbandonare tutto, ora si avvertono segnali che lasciano intendere come molti, se non quasi tutti, non se ne andranno. Sta rinsaldandosi l’amore e l’orgoglio per il loro lavoro, il desiderio di non vanificare i sacrifici che hanno fatto per quei terreni e il rispetto che devono alle fatiche e alla tenacia di chi li ha preceduti. Certo è che, pur mettendo volontà, impegno e fatica, non ce la possono fare da soli, ma questo è un altro discorso che devono fare altri, quelli che d’ora in poi gestiranno gli aiuti materiali ed economici.

Basta sentire alcuni giovani casolani, che pur hanno subito danni nelle loro aziende, per rendersi conto che c’è speranza. "Tutto a posto e niente in ordine" afferma con un poco d’ironia Luca Unibosi che con la famiglia ha dovuto abbandonare la casa colonica, minacciata da una frana. E precisa: "Non si abbandona una battaglia. Bisogna tener botta. Se non cade altra acqua ce la faremo". Anche Claudio Rensi, un giovane allevatore di Baffadi, guarda al futuro con fiducia, pur se una frana ha travolto il suo allevamento uccidendo una trentina di maiali. Ha scritto in un post: "Ciao nonno Giglio e nonna Bruna, avete visto da lassù che danno è avvenuto nella vostra azienda? Se non avete visto vi racconto com’è successo! Purtroppo la sera del sedici maggio dal monte sopra la stalla si è staccato un bel blocco di terra e alberi che ha distrutto gran parte della stalla, uccidendo molti maiali. Per fortuna molti amici ci hanno dato una mano a spostare i maiali rimasti incastrati nelle macerie. Vi dico, cari nonna e nonno, che la botta è stata tosta. Vorrei avervi qui per sapere come reagire e come fare ad aggiustarla o almeno per consolarmi un po’ perché so che siete delle persone forti e avreste trovato subito delle soluzioni, ma purtroppo non siete qui con noi. Vi prometto che faremo di tutto, sia io che babbo, per rimettere in piedi quest’azienda come voi l’avevate lasciata. Mi mancate molto e in questo caos ancora di più. Ora vi saluto che ci sono tanti lavori da fare".

La voglia di riprendersi la vita lì dove sono stati fino ad ora la si trova anche nei vecchi agricoltori. Come Ilario, di 83 anni, che coltivava un orto e allevava galline vicino al rio Casola, la cui piena ha travolto l’uno e le altre. È riuscito a salvare solo due galline e la zappa e con quelle è ripartito. Pochi giorni dopo il disastro era già al lavoro per recuperare l’orto e ridare un ricovero alle due galline sopravvissute.

Beppe Sangiorgi