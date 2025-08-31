Casola, asta pubblica per l’ex chiesa del Suffragio

Il prossimo 3 settembre, alle 12, si terrà presso il municipio di Casola Valsenio la seduta d’asta pubblica per l’aggiudicazione della locazione dell’immobile situato in via Matteotti numero 57-59-63, l’ex Chiesa del Suffragio.

L’edificio, posto nel centro storico del paese ai piedi della Torre dell’Orologio, è utilizzato da anni per attività di ristorazione svolta da soggetti diversi.

L’immobile, in parte di proprietà del Comune di Casola Valsenio e in parte di Acer Ravenna, viene concesso in locazione per una durata di 6 anni con decorrenza dalla data di inizio dell’attività da parte del conduttore e saranno rinnovabili.

Il canone locativo annuo a base d’asta è fissato in euro 7.800,00 esenti da iva. Possono partecipare all’asta, con domanda da presentare entro il 2 settembre all’Unione della Romagna Faentina, tutti i soggetti interessati e in possesso dei requisiti indicati nella pagina web www.comune.casolavalsenio.ra.it/novita/avvisi/ dove è riportata anche la modulistica e la documentazione tecnica sulla struttura, che presenta un notevole interesse storico e architettonico.

Si tratta della ex Chiesa del Suffragio, risalente al XV secolo, adibita dopo la Seconda guerra mondiale a deposito di cereali e quindi a magazzino per mobili e, infine, a bar ristorante. Pur disponendo di un accesso libero e di un vicino parcheggio in piazza L. Sasdelli, da alcuni anni l’attività del locale ha risentito della chiusura al traffico di via Matteotti su cui si affaccia con un’entrata curiosamente posta sul lato lungo dell’edificio.

Ora comunque si va verso la riapertura anche al traffico automobilistico della via Matteotti, la strada principale del centro storico, come spiega il sindaco Maurizio Nati: "La chiusura della strada, a parte uno stretto passaggio pedonale, fu decisa dai Vigili del Fuoco circa tre anni fa per il cedimento di un solaio di un’antica casa di tre piani di proprietà privata disabitata da una decina d’anni e già tamponata cinque anni fa con contrafforti di legno a sostegno della facciata stretta tra altre abitazioni che fiancheggiano la via".

Continua ancora il primo cittadino: "È una situazione che da qualche anno sta creando disagi ai cittadini e difficoltà agli esercizi commerciali della zona a causa del rifiuto del proprietario a risolvere il problema, malgrado solleciti e diffide. I disagi sono comunque destinati a finire presto: tra pochi giorni avranno inizio, da parte del Comune, i lavori di consolidamento che dovrebbero concludersi nell’arco di due o tre mesi con rivalsa sulla proprietà privata".

Beppe Sangiorgi