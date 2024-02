Casola, avanti col ripristino del territorio

Questo strano inverno, asciutto e non particolarmente freddo, permette di poter continuare a lavorare per il ripristino del territorio sconvolto dalle frane dello scorso maggio. Come a Casola Valsenio, comune riguardo cui fa il punto l’assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Nati che segue gli interventi sul territorio. "Abbiamo completato la prima fase dei lavori di somma urgenza – spiega Nati – cioè lo sgombero della sede delle strade comunali ostruite dalle frane, la pulitura dei fossi e l’apertura di nuovi tracciati nei tratti dove la carreggiata è franata. Per tali lavori abbiamo utilizzato il contributo di circa due milioni e mezzo pervenuto dal commissario Figliuolo con tale destinazione. Ora stiamo partendo per affrontare la fase due, cioè la messa in sicurezza delle strade comunali il cui transito è per ora riservato ai soli residenti e ai mezzi di soccorso per la mancanza di guardrail oppure per il rischio di frane che possono invadere la sede stradale". Siamo ancora nella brutta stagione, un periodo che potrebbe comportare molti rischi riguardo alla percorribilità delle strade.

Come li affrontate? "In accordo con la prefettura – risponde Nati – le strade comunali sono state classificate con il colore giallo quelle che non hanno problemi rilevanti, arancione quelle con problematiche di media importanza e rosse quelle con i maggiori rischi. Ciò al fine di intervenire tempestivamente, secondo gli accordi, nel caso di allerte meteo lanciate dalla Regione Emilia-Romagna. Se l’allerta meteo è arancione viene aperto il COC, il Centro Operativo Comunale, e con un comunicato viene stabilita la chiusura delle strade classificate arancione e rosse; quindi, dopo il maltempo, si effettua un controllo sulle strade colpite per verificarne la stabilità e la percorribilità. In caso di allerta rossa la procedura riguarda tutte le strade, comprese quelle classificate gialle".

Intanto proseguono le donazioni al Comune a favore del territorio. Com’è il caso del Gruppo Alpini di Ponte San Nicolò, nei pressi di Padova, che ha elargito a sorpresa circa ottomila euro tramite il Gruppo Alpini di Casola Valsenio. "Mi ha telefonato un alpino di Ponte San Nicolò – rivela il capogruppo casolano Valerio Rossi – comunicando che avevano raccolto tra i loro soci, privati ed associazioni una somma con la quale volevano aiutare le popolazioni della Romagna colpite da frane e alluvioni, preferendo un comune di collina. Per ciò mi hanno contattato visto che tra le nostre attività svolgiamo iniziative di beneficenza. Dato che il Comune di Casola ha un conto corrente aperto per raccogliere offerte ho consigliato di utilizzare quello. Sono poi seguiti contatti tra l’amministrazione e gli alpini di Casola e i corrispondenti di Ponte San Nicolò, che a fine mese hanno in programma una visita al nostro territorio".

Beppe Sangiorgi