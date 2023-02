Casola dà l’addio a Tullio Sagrini, era la memoria vivente del paese

Quando scompare una persona conosciuta, stimata e capace di circondarsi di simpatia, si dice che se n’è andato un pezzo della comunità nella quale è nata e vissuta per lungo tempo. Lo testimonia il cordoglio e l’affetto espressi dai casolani, cominciando dal Sindaco Giorgio Sagrini, per la morte, a 93 anni, di Tullio Sagrini. "Siamo tutti molto tristi per un pezzo di Casola che se ne va", "Casola d’ora in poi sarà più povera", sono solo due dei tanti commenti che si sono potuti udire e leggere perché Tullio, grazie ad una memoria prodigiosa, era il depositario dei ricordi di gran parte del ’900 casolano, una sorta di archivio mentale messo insieme nel corso di una vita di lavoro come muratore.

Un archivio al quale attingere per ritrovare un fatto, una faccia, un nome, un soprannome. E lui era sempre disponibile, sia che si trattasse di una curiosità da bar o preziose informazioni per un documentario o un libro. Basti citare il video ‘Amarcord Chèsla 1945-1970’, realizzato da Eolo Visani con voce narrante di Tullio Sagrini o il recente "Almanacco casolano" ricco di quasi 700 fotografie le cui didascalie si devono in gran parte alla sua memoria. La sua scomparsa è ancora più sentita, oltre che dalla famiglia, dalla stretta cerchia di cinque amici con i quali, fino a pochissimo tempo fa si ritrovava, soprattutto a tavola, vivacizzando e allietando gli incontri con suoi ricordi, la sua ironia, la capacità di una battuta che suscitava la sua soddisfatta contentezza e il sorriso degli amici più cari: Franco Tozzi, Dino Dardi, Domenico Rivola, Silvano Poggiali e Beppe Sangiorgi.

"La scomparsa di Tullio Sagrini – afferma Franco Tozzi - rappresenta una perdita senza nome per noi che gli eravamo amici, compagni di ventura e di goliardia.. Ognuno di noi oggi è più solo e più triste. Come dei ragazzini, benché tutti insieme contassimo ben 510 anni, sino a qualche mese fa, da ormai più di otto anni, ci ritrovavamo per chiacchierare, talvolta attorno ad un tavolo, altre davanti al Municipio. Il nostro era diventato un appuntamento fisso, un modo per fermare il tempo, dilatarlo, lasciarlo scorrere dentro i nostri ricordi, la nostra memoria. Tullio, che era il più anziano di noi, aveva una mente lucida ed una memoria sorprendente: era la nostra memoria storica. Noi siamo le persone che abbiamo incontrato, a cui abbiamo voluto bene, con cui abbiamo intersecato il nostro personale bagaglio umano. Tullio sarà sempre parte delle nostre vite, seppur ci mancherà profondamente la sua voce, il suo modo pacato di camminare, la sua gentilezza novecentesca.Tullio ci mancherai, ma ti porteremo con noi ogni volta che ci ritroveremo per fare memoria di te e di noi stessi". Il funerale di Tullio Sagrini si svolgerà domani alle 15 nella Chiesa parrocchiale di Casola Valsenio.