Casola, domani ’Vite storte’ di Ferniani

Per iniziativa della Biblioteca comunale di Casola Valsenio, domani sera alle 20.30 presso la sala ’I vecchi magazzini’ sarà presentato il libro ’Vite storte’ di Riccardo Ferniani, con il quale dialogherà Beppe Sangiorgi. Si tratta di una serie di racconti che spaziano nel tempo, dal Cinquecento ad oggi, e in un ambito che va dall’America a Bologna, da Faenza a Casola Valsenio. Sono racconti di vita di personaggi e di gente comune che a un tratto prendono una metaforica ‘storta’ per sfortuna o per scelte sbagliate, precipitando lungo una china drammatica. Sono racconti basati su fatti veri che l’autore ha reso coinvolgenti, fornendo al lettore un’immagine più ampia e calda della fredda cronaca, dei verbali di polizia o del taglio giudiziario delle sentenze. Riccardo Ferniani appartiene al ramo della casata dei Ferniani di Casola, dove tutt’ora vive. È avvocato penalista e, come a tanti avvocati, ha incontrato professionalmente, tra l’altro, casi disperati, curiosi, tragici e tragicomici, che gli hanno dato spunti per scrivere ’La clemenza della corte’ nel 2004 e oggi ’Vite storte’. Tra i due libri è uscito nel 2021 ’Contessa Adele’.