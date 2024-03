Casola e Riolo, primavera di eventi. Tour al Giardino delle Erbe e alla Rocca

Nel mese di aprile, il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio si prepara a risvegliare i sensi e a deliziare gli animi con una serie di eventi che celebrano la bellezza della natura e la saggezza millenaria delle erbe. Tanti gli appuntamenti in programma. Si comincia lunedì 1 aprile alle ore 10 con l’“Aperitivo Floreale”, da gustare tra piante aromatiche. Domenica 7 “La salute con le erbe amare”, giornata dedicata alla scoperta delle e proprietà delle erbe amare e del loro impatto benefico sulla salute. Domenica 14 alle 10 con la visita guidata “Tisane e infusi” si potranno scoprire curiosità, storie e tradizioni popolari e preparare infusi. Giovedì 25 giornata perfetta per immergersi tra le meraviglie della natura con “Picnic in Giardino”. Dalle 11 passeggiata tra i gradoni dedicati alle piante aromatiche, alla scoperta degli usi antichi, moderni e delle ricette della tradizione. A seguire picnic nei prati del Giardino. Le prime tre domeniche del mese, alle 15, si terrà la visita guidata “Le erbe e le ricette di Caterina Sforza”, in cui la Leonessa in persona accompagnerà i visitatori alla scoperta della Rocca di Riolo Terme. Sabato 6 alle 20.30 sarà possibile immergersi nel mistero partecipando all’attività “Occhio al fantasma”: i partecipanti armati solo di torce e coraggio, potranno esplorare i misteri tra scienza e leggenda, alla ricerca dei fantasmi che dimorano nel castello. A seguire caccia al tesoro. Sabato 20 dalle 19 gli amanti delle sfide potranno mettersi alla prova con l’escape room per adulti “I doni della morte”, interamente ambientata nel magico mondo di Hogwarts. Il 25 aprile alle 15 partirà dalla Rocca la passeggiata patrimoniale “Tra le vie dell’antico borgo”, per scoprire la storia, le tradizioni e la bellezza dell’antico borgo termale. Sabato 27 alle 21 “Delitto al Castello”: una cena in collaborazione con il Torrino Wine Bar in cui i partecipanti avranno tempo dall’aperitivo fino al dolce per scoprire chi, tra loro, è l’assassino. Il 28 aprile dalle 10, “Junior Rocca Escape - Mistero ad Hogwarts”, gioco escape ispirato alle avventure di Harry Potter. Biglietti su shop.atlantide.net.